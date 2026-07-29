Entrevista Mónica Flores de Manpower sobre empleo e IA

La presidenta de Manpower para Latinoamérica, Mónica Flores, presenta una visión global sobre el mundo laboral y el impacto de la Inteligencia Artificial que marcarán la empleabilidad en los próximos años.
Para Flores, la Inteligencia Artificial impacta a la misma velocidad en cualquier país del mundo, y aunque existan particularidades, el ambiente laboral presenta retos, nuevas competencias, flexibilidad y adaptabilidad, en las que no solo se deben romper brechas estructurales, sino generacionales.
Agregó que se prevé que 92 millones de puestos de trabajo dejen de existir por la automatización que provee la inteligencia artificial; sin embargo, esto impulsa un cambio alentador, ya que estas tecnologías también generarán 170 millones de nuevos perfiles profesionales.
Tendencias laborales
La experta enlistó cuatro macrotendencias relacionadas con el mundo laboral para los próximos años, los cuales definió como a continuación:
- Equipos superhíbridos: en donde las estructuras planas no solo serán parte del pasado, sino que los líderes deben coordinar talentos, freelancers, equipos tecnológicos impulsados por inteligencia artificial, células inteligentes, entre otros.
- Reaprender al ritmo de los cambios: cada vez los cambios son más acelerados y el talento debe adaptarse, aprender, reaprender y seguirse formando en las nuevas tecnologías.
- Zonas cambiantes: avanzar hacia la flexibilización de las normas para adaptarse a las tendencias en constante cambio.
- Crisis de sucesión: el cambio generacional impacta no solo por los talentos que pasarán a la jubilación, como por la introducción de generaciones nuevas con una concepción de trabajo distinta, enfocado a la realización personal.
"Las generaciones más grandes vivían para trabajar, los jóvenes trabajan para vivir y ese es un cambio fundamental",
expresó.
Impacto de la IA
La implementación de estas tecnologías en diferentes áreas de trabajo, en la que no afectan a la creatividad, empatía y liderazgo humano, promueve a la vez un aprendizaje continúo y la necesidad de adquirir competencias nuevas para mantenerse vigente en el mundo laboral.
Manpower realiza un estudio para determinar cada año la brecha entre la escasez de talento. De acuerdo con Flores, en el mundo 7 de cada 10 empleadores señalan dificultades para encontrar candidatos idóneos. Dicha brecha, en Guatemala, se reduce al 60 %.
La entrevistada también se refirió a las competencias que son más difíciles de encontrar, no solo en el país sino a nivel global, y estas están relacionadas con:
- Inteligencia artificial y Big Data
- Redes y ciberseguridad
- Adaptación tecnología
- Competencias blandas (pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad, liderazgo)
"La inteligencia artificial no puede inspirar, no puede ser líder ni empática", añade Flores.
Entre los puestos más difíciles de encontrar en Guatemala se posicionan de la siguiente manera:
- Ventas y marketing
- Inteligencia artificial y aplicación de modelos impulsados con estas tecnologías
- Atención al cliente
- Soporte y administración
- Operaciones y logística
Mientras que las habilidades humanas más buscadas son:
- Comunicación
- Ética profesional
- Adaptabilidad
- Pensamiento crítico
- Liderazgo
La aplicación de herramientas impulsadas con inteligencia artificial permite a las empresas y a los profesionales ser más productivos, competitivos y generar más valor. Por lo cual, Flores invita a líderes, empresarios y tomadores de decisiones en gestión de talento a desarrollar esas habilidades humanas en los equipos y en los líderes que busque fomentar la flexibilidad, adaptabilidad y competitividad laboral.