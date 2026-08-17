Vive una experiencia única en EE. UU. con Raptor y Lester Martínez

Raptor, la destacada marca de bebidas energizantes de Distribuidora Maravilla, ha puesto en marcha una emocionante promoción nacional que ofrecerá a un afortunado consumidor guatemalteco la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en Estados Unidos junto al reconocido boxeador Lester Martínez. Bajo el nombre "Viaja con Raptor x Lester", esta iniciativa digital busca fortalecer la conexión con los consumidores y celebrar el orgullo por el deporte nacional.
La dinámica, que estará activa hasta el 20 de agosto de 2026, invita a los participantes a interactuar a través de las plataformas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok de la marca. El objetivo principal es premiar la fidelidad de los seguidores de Raptor y acercarlos a una de las figuras deportivas más inspiradoras de Guatemala.
Entérate de los pasos para participar
Para optar por este exclusivo viaje, los interesados deben seguir una serie de sencillos pasos en las redes sociales de Raptor. Primero, es indispensable seguir las cuentas oficiales de la marca. Luego, los participantes deben reaccionar a la publicación promocional y compartir una fotografía que muestre cualquier producto del portafolio Raptor. Adicionalmente, se requiere publicar un mensaje de apoyo dirigido a Lester Martínez y cumplir con los demás requisitos que establece la dinámica.
Ricardo López, gerente de categoría de energizantes en Maravilla, enfatizó el propósito de la promoción: "En Raptor buscamos crear experiencias auténticas que conecten con nuestros consumidores. ‘Viaja con Raptor x Lester’ es una oportunidad única para premiar la fidelidad de nuestros seguidores y acercarlos a uno de los atletas que hoy inspira a miles de guatemaltecos". La promoción abarca todas las presentaciones y sabores de Raptor, ampliando las posibilidades de participación para un mayor número de consumidores.
El proceso de selección del ganador se realizará mediante un sorteo digital supervisado, y el anuncio oficial se hará el 21 de agosto de 2026. Es importante destacar que el viaje está programado para realizarse del 28 al 30 de agosto de 2026, lo que promete una experiencia intensa y memorable para el afortunado.
Compromiso con el Deporte Nacional
Con esta activación, Raptor reitera su compromiso de impulsar iniciativas que resuenen con la pasión, energía y determinación que caracterizan a los guatemaltecos, valores que Lester Martínez encarna tanto dentro como fuera del ring. Emilio Espinoza, gerente regional de Raptor, comentó al respecto: "Lester Martínez representa esfuerzo, disciplina y perseverancia, atributos que conectan naturalmente con el espíritu de Raptor. Esta promoción nos permite acercar esos valores a nuestros consumidores de una manera emocionante y relevante".
La promoción está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad que residan en Guatemala. Un requisito fundamental para poder disfrutar del premio es que el ganador cuente con pasaporte y visa americana vigentes, ya que son indispensables para el viaje a Estados Unidos.
Para obtener información detallada sobre la mecánica completa y los términos y condiciones de la promoción, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales de Raptor:
- Página oficial de Facebook: Raptor
- Página oficial de Instagram: @hazmasconraptor
- Página oficial de TikTok: @raptor_centro_america
Además de la promoción "Viaja con Raptor x Lester", la marca ha lanzado una colección exclusiva de latas conmemorativas de Lester Martínez. Estas latas de edición especial, disponibles por tiempo limitado en puntos de venta a nivel nacional, fueron diseñadas para celebrar la trayectoria y el espíritu de superación del campeón guatemalteco. Raptor invita a los consumidores y aficionados del boxeo a coleccionarlas y ser parte de esta experiencia que fusiona la energía de la marca con el orgullo por el talento nacional.