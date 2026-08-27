Carretera VAS: Innovación en Movilidad en Guatemala

Carretera VAS, la red vial privada que ha redefinido la movilidad en el departamento de Guatemala, celebra una década de operación ininterrumpida, marcando un hito significativo en la infraestructura del país. Este proyecto, que conecta estratégicamente los municipios del sur con el área metropolitana, conmemora su décimo aniversario con la presentación oficial de un renovado sitio web, un innovador BOT de atención y una nueva aplicación móvil, consolidando su compromiso con la tecnología y la eficiencia para sus usuarios.
Concebida hace más de dos décadas como una respuesta visionaria al acelerado crecimiento económico y social de Guatemala, Carretera VAS nació de la imperante necesidad de una red vial capaz de aliviar la creciente presión sobre las arterias tradicionales. Su objetivo principal fue siempre el de interconectar los diversos municipios del departamento, no solo como una vía de tránsito, sino como un eje de desarrollo. El ingeniero Armando Salas, director de Carretera VAS, enfatizó que el proyecto se gestó como una alternativa vial pionera y vanguardista, siempre enfocada en mejorar la experiencia de quienes la transitan.
Diez años conectando a Guatemala
La construcción de Carretera VAS no fue un esfuerzo único, sino un desarrollo planificado y ejecutado en etapas a lo largo de diez años. Cada tramo fue diseñado meticulosamente para optimizar la conectividad vial de las localidades adyacentes, lo que a su vez impulsó su competitividad, atrajo inversión y mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Este enfoque gradual permitió una expansión estratégica que hoy culmina en un corredor vial de 31 kilómetros.
Actualmente, la red de Carretera VAS se compone de tres tramos fundamentales que amplían su alcance y consolidan su rol como un corredor vital para el crecimiento económico y social del departamento:
- VAS Carretera al Pacífico (inaugurado en 2021): Conecta Villa Canales con Delta Bárcenas en el kilómetro 20.5 de la CA-9 Sur, y con Villa Canales.
- VAS Ciudad de Guatemala (inaugurado en 2022): Une la Calzada Atanasio Tzul, en la zona 12, con San Miguel Petapa y Villa Canales (kilómetro 14).
- VAS Carretera a El Salvador (inaugurado en 2022): Enlaza el kilómetro 24 de la CA-1 Oriente con Villa Canales y la Carretera al Pacífico.
Estos tramos, estratégicamente ubicados, han transformado el flujo vehicular en zonas de alto desarrollo.
Innovación en infraestructura
La envergadura de Carretera VAS es notable, especialmente al considerar que se trata de una infraestructura vial privada construida sobre terrenos propios. Este ambicioso proyecto ha requerido una inversión considerable y un esfuerzo continuo durante una década, reflejando su compromiso con la calidad y la durabilidad.
- Longitud total de la red: 31 kilómetros
- Concreto utilizado: Más de 700,000 m³
- Movimiento de tierra: Más de 8,000,000 m³
- Años de operación continua: 10
Más allá de su impacto físico, Carretera VAS ha sido un motor significativo para el empleo y el desarrollo económico en las comunidades que atraviesa. El proyecto ha generado más de 1,700 empleos directos y ha impulsado más de 5,250 empleos indirectos a lo largo de sus primeros diez años de existencia, contribuyendo activamente al bienestar regional.
Paso por garita: VAS+
La evolución de Carretera VAS no se ha limitado a la expansión física. Paralelamente al desarrollo de sus tramos, la empresa ha innovado en la experiencia del usuario, especialmente en el sistema de pago. El lanzamiento de VAS+ (VASMÁS), un sistema de pago con dispositivo, ha revolucionado el paso por las garitas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera.
Comparativa del proceso de pago:
- Tiempo promedio de paso con efectivo: 13 segundos
- Tiempo promedio de paso con VAS+: 5 segundos
- Necesidad de detenerse por completo con efectivo: Sí
- Necesidad de detenerse por completo con VAS+: Mínima
- Control de saldo y recarga: Disponible a través de la aplicación y el sitio web, con opciones ágiles de recarga con tarjeta o efectivo.
Esta optimización, que reduce el tiempo de paso a menos de la mitad, se traduce directamente en menos congestión en las garitas, menor tiempo de traslado para los usuarios y un flujo vehicular más constante en cada plaza de peaje. Esta base tecnológica es la que ha permitido el desarrollo de la nueva aplicación, el BOT de atención al cliente y el renovado sitio web que Carretera VAS presenta oficialmente.
El ingeniero Salas concluyó que estos diez años no representan una obra finalizada, sino el punto de partida para la próxima década de Carretera VAS, reafirmando su compromiso como una alternativa que constantemente innova el camino de sus usuarios.