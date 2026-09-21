 Copa Energúate 2026: Fomento del Deporte entre Niños y Jóvenes
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Copa Energuate 2026: el torneo que une a la niñez y juventud guatemalteca por el deporte

La distribuidora de energía más grande del país impulsa el deporte juvenil en 24 municipios guatemaltecos, beneficiando a más de 2880 participantes.

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Presentación oficial de la Copa Energuate 2026 / FOTO: Alejandro Meoño
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La Copa Energuate 2026 vuelve para ofrecer un espacio deportivo y de convivencia que fortalece la transformación social de las comunidades. En este evento, impulsado por la distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE, niños y jóvenes guatemaltecos tienen la oportunidad de demostrar su talento en el campo de juego. Al mismo tiempo, fortalecen valores esenciales que serán pilares para su futuro, tanto dentro como fuera de la cancha.

Bajo el lema "ENERGUATE nos conecta, el deporte nos une", esta iniciativa trasciende la mera competencia atlética. Se establece como un escenario fundamental para la integración social, el fomento del compañerismo y el crecimiento personal de miles de participantes.

Un Torneo con Impacto Social y Deportivo

La Copa Energuate es una plataforma que crea espacios propicios para el fomento de hábitos saludables. Impulsa la sana convivencia entre los participantes y contribuye directamente al desarrollo de nuevas generaciones en diversas regiones del país.

La edición de 2026 reúne a equipos provenientes de 24 municipios distintos, cubriendo tanto las regiones del oriente como del occidente de Guatemala.

Este año, la competición contará con la entusiasta participación de más de 2,880 niños y niñas. Su presencia en el torneo fortalece los lazos entre las comunidades y genera experiencias memorables que inspiran a los jóvenes a perseguir sus aspiraciones.

El torneo está estructurado para incluir diversas edades y géneros, asegurando una amplia representatividad. Se llevará a cabo en tres categorías bien definidas, diseñadas para fomentar la participación equitativa y competitiva.

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Detalles calendario regional de Copa Energuate 2026 - Alejandro Meoño

Categorías de Participación y Reconocimiento Comunitario

Las categorías oficiales para la Copa Energuate 2026 son: Sub 10 masculina, Sub 14 masculina y Sub 14 femenina. Esta clasificación permite que un rango diverso de talentos y edades pueda competir en un ambiente adecuado y estimulante.

La Copa Energuate representa una oportunidad estratégica para la empresa. Permite conectar de manera directa y significativa con las personas y familias a las que atiende diariamente a través de su servicio de energía eléctrica.

Además de impulsar el talento deportivo de la niñez guatemalteca, el torneo tiene un componente de reconocimiento. Destaca a los municipios que demuestran ser responsables con su servicio de energía eléctrica.

Estos municipios trabajan en estrecha colaboración con la distribuidora. Su compromiso conjunto es fundamental para asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen de manera efectiva a todas las comunidades que conforman su área de influencia.

A través de programas de responsabilidad social empresarial como la Copa Energuate, la compañía reafirma su propósito fundamental. Su propósito es crear conexiones duraderas que no solo iluminen hogares, sino que también transformen vidas y construyan un futuro más prometedor para Guatemala.

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 | Alejandro Meoño

Copa Energuate 2026 / Alejandro Meoño

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