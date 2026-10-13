Gran Día lanza nuevas barritas de cereal y granola

La marca Gran Día anunció este martes 13 de octubre de 2026 el lanzamiento de sus nuevas barritas de cereal y granola en Guatemala, una propuesta que busca ofrecer a los consumidores alternativas prácticas, accesibles y convenientes para acompañar sus actividades cotidianas.
Los productos fueron desarrollados pensando especialmente en aquellas personas que disponen de poco tiempo para desayunar o que buscan alimentos fáciles de consumir durante su rutina diaria.
Las nuevas presentaciones estarán disponibles en supermercados Walmart, Paiz y Maxi Despensa, así como en tiendas de barrio y colonias. Además, próximamente llegarán a puntos de mayoreo y otros canales de distribución del país.
Con este lanzamiento, Gran Día busca ampliar las opciones de consumo y responder a los cambios en los hábitos de alimentación de los guatemaltecos.
Gran Día apuesta por opciones prácticas y accesibles
De acuerdo con la información compartida por la marca, el lanzamiento responde a una tendencia de consumo en la que cada vez más personas buscan alimentos que puedan disfrutar fácilmente mientras realizan sus actividades diarias.
A esto se suma un mayor interés por conocer la información nutricional de los productos que incorporan a su alimentación.
En este contexto, las barritas se han consolidado como una de las opciones de mayor crecimiento dentro de su categoría.
Ana Lucía Monroy, gerente de Marca Gran Día, explicó que la compañía busca adaptarse a las necesidades actuales de los consumidores.
"El crecimiento de esta categoría refleja una tendencia clara: los consumidores buscan cada vez más opciones prácticas, accesibles y convenientes que se adapten a su estilo de vida y puedan disfrutar en cualquier momento del día. Con este lanzamiento, Gran Día busca responder a esa necesidad con nuevas barritas que combinan sabor, calidad y accesibilidad, acompañando a nuestros consumidores en su día a día y llegando a más hogares guatemaltecos", comentó Monroy.
Barritas de cereal con solo 85 calorías
Una de las principales novedades es la línea de barritas de cereal Gran Día, que contiene 85 calorías por unidad y estará disponible en dos sabores: original (vainilla) y chocolate.
La variedad original combina el sabor de la vainilla con ingredientes como avena integral, arroz inflado y hojuelas de maíz.
Por su parte, la presentación de chocolate incorpora cereal Chocomix, elaborado con arroz inflado, hojuelas de maíz chocolatadas y avena.
Ambas opciones fueron desarrolladas para ofrecer una alternativa práctica que pueda consumirse en distintos momentos del día.
Las barritas de cereal estarán disponibles en presentación individual en tiendas de barrio y colonia, con un precio sugerido desde Q2 por unidad.
También se comercializarán en bolsas de seis unidades, disponibles en supermercados.
Con estas presentaciones, la marca busca facilitar el acceso a sus productos tanto para quienes prefieren comprar una sola barrita como para quienes desean adquirir varias unidades.
Nuevas barritas de granola en tres sabores
Gran Día también incorpora a su portafolio una nueva presentación de sus conocidas granolas, esta vez en formato de barritas.
Los consumidores podrán elegir entre tres sabores:
· Almendra.
· Gotitas de yogurt.
· Frutos rojos.
Estos sabores ya forman parte de los productos de granola de la marca y ahora estarán disponibles en un formato diferente.
Las barritas de granola tendrán un precio sugerido de Q22 por cajilla de seis unidades.
Esta nueva presentación busca ofrecer otra alternativa para quienes desean consumir productos de granola de una manera práctica durante sus actividades diarias.
¿Dónde comprar las nuevas barritas Gran Día?
La estrategia de distribución de la marca contempla una fuerte presencia en establecimientos cercanos a los consumidores.
En el caso de las barritas de cereal, Gran Día fortalecerá su participación en tiendas de barrio y comercios ubicados en colonias, con el propósito de facilitar el acceso a productos prácticos para el consumo diario.
Mientras tanto, la comercialización de las barritas de granola estará enfocada principalmente en supermercados y el canal de mayoreo.
Los nuevos productos también estarán disponibles en Walmart, Paiz y Maxi Despensa, y próximamente en otros canales de distribución del territorio nacional.
Una propuesta para acompañar la rutina de los guatemaltecos
Con la incorporación de estas nuevas barritas, Gran Día amplía su oferta de productos y busca responder a las necesidades de consumidores que valoran la practicidad, la accesibilidad y el sabor.
La marca destacó que los hábitos de consumo continúan evolucionando, especialmente entre quienes buscan opciones fáciles de llevar y consumir durante sus actividades.
Las barritas de cereal y granola se suman así al portafolio de Gran Día, con diferentes sabores, presentaciones y precios para los consumidores guatemaltecos.
El lanzamiento forma parte de la estrategia de la marca para llegar a más hogares del país mediante productos accesibles y una amplia red de distribución.