BCIE y BANRURAL impulsan la sostenibilidad climática con acuerdo de asistencia técnica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reforzó su respaldo a BANRURAL a través de un acuerdo de asistencia técnica no reembolsable, con el objetivo de fortalecer la gestión climática y las finanzas sostenibles en Guatemala. En el marco de la Iniciativa de Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II), que cuenta con el respaldo conjunto del BCIE y el Fondo Verde para el Clima, se facilitará la elaboración de un diagnóstico estratégico sobre cambio climático y la medición de la huella de carbono en la Torre de Desarrollo de BANRURAL.
La cooperación contempla cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de las operaciones de la entidad financiera bajo estándares internacionales y aportar recomendaciones dirigidas a su estrategia de sostenibilidad. Además, se busca transferir conocimiento al equipo de BANRURAL para identificar oportunidades de reducción de emisiones y orientar iniciativas futuras de financiamiento sostenible.
Otto Gutiérrez, gerente del BCIE en Guatemala, destacó que "BANRURAL ha sido un socio clave de CAMBio II en Guatemala, apoyando a las MIPYMES en inversiones destinadas a incrementar su resiliencia climática. En 2025, lideró las colocaciones del programa en la región con alrededor de 8,4 millones de dólares. Con esta asistencia, brindamos herramientas para que la entidad integre la gestión climática en sus operaciones y potencie su papel en el financiamiento sostenible".
Por su parte, Juan Luis Fonseca Chour, gerente general de BANRURAL, señaló que esta firma representa "un nuevo paso en la relación con el BCIE, basada en la confianza. Ahora avanzamos de una relación de financiamiento a una agenda compartida por la sostenibilidad y la resiliencia climática, en línea con los esfuerzos regionales del BCIE junto al Fondo Verde para el Clima".
La cooperación materializa más de 27 años de vínculo entre ambas entidades, siempre enfocado en acercar recursos al sector productivo de Guatemala. Mediante CAMBio II, el BCIE acompaña a otras instituciones financieras aliadas en la región para el desarrollo de capacidades y respuesta frente al cambio climático, incentivando el financiamiento de proyectos sostenibles y de adaptación climática para MIPYMES guatemaltecas.
El BCIE es un banco multilateral con 66 años de experiencia, agrupando a 15 países miembros de América, Europa y Asia. Durante las últimas dos décadas, ha gestionado cerca del 50% de los recursos provenientes de la banca multilateral para proyectos en Centroamérica. Entre sus calificaciones destacan AA+ Estable por S&P, Aa2 Positiva por Moody’s, AA Positiva por Fitch Ratings y AA+ Estable por JCR, datos que reflejan su solidez financiera y el compromiso por impulsar la transformación positiva en la región.
BANRURAL se caracteriza por ser un banco de capital mixto y multisectorial, con más de 13.500 accionistas de sectores económicos y sociales diversos en Guatemala. El banco impulsa el desarrollo económico y social a través de un modelo inclusivo que integra rentabilidad, sostenibilidad e innovación, sobre todo en áreas rurales. Actualmente es el segundo banco más grande del país por volumen de activos y cuenta con una clientela superior a los 4,5 millones, colocándose como líder en financiamiento productivo y desarrollo territorial. Aporta el 61% del crédito productivo otorgado por el sistema bancario nacional y concentra más del 40% del portafolio crediticio en 19 de los 22 departamentos del país.