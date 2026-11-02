Expo Creative Hub 2026: Impulsa la Industria Creativa

La industria creativa de Guatemala se prepara para fortalecer su presencia internacional con la llegada de la Expo Creative Hub 2026 y el VI Foro de Economía Naranja, un espacio diseñado para que empresarios, creativos y marcas exploren nuevas oportunidades comerciales y actualicen sus conocimientos en marketing, inteligencia artificial e iluminación audiovisual.
El evento, organizado por la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT, se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de Guatemala. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2024 las exportaciones globales de servicios creativos sumaron US$1.7 billones, lo que significó un crecimiento del 12% frente al año anterior. Estas cifras reflejan el avance de actividades como software, publicidad, investigación y servicios audiovisuales, representando ya el 20% del total mundial de exportaciones de servicios.
Para José Eduardo López, presidente de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT, la Expo responde al interés de los empresarios y creativos guatemaltecos por ampliar su alcance internacional y aprovechar el auge de la industria. López subraya que actualizar conocimientos y conectar con marcas y líderes empresariales ayuda a crear una oferta más competitiva para atender a clientes en otros mercados. Explica que estos servicios "intervienen en tareas concretas: presentar un producto, explicar una solución o comunicar una propuesta a sus clientes", y remarca la importancia de definir el mensaje, el público y el valor de la marca.
Expertos internacionales compartirán sus conocimientos
El programa contará con la participación de tres especialistas. Elena Spagnuolo, socia y directora de Operaciones de Bunker DB, aportará su experiencia de más de dos décadas en innovación digital, inteligencia artificial y analítica aplicada a marketing, además de su trabajo académico en la Universidad de Montevideo y la Universidad Americana de Paraguay.
El argentino Emanuel Rébori, director regional de Performance del Grupo Comercial de Comunicaciones (GCC), compartirá estrategias digitales orientadas a resultados comerciales, fruto de su trabajo con marcas del Cono Sur y Centroamérica. Actualmente acompaña a más de 200 marcas como Bayer, Nestlé, Siman y Banistmo.
También participará Tiago Willveit, director de Desarrollo de Marca y Marketing para Latinoamérica en Aputure. Su experiencia se centra en tecnología de iluminación para cine y televisión, impulsando la adopción de herramientas avanzadas entre productores y creadores de contenido.
Agenda de conferencias y conexiones empresariales
El 5 de noviembre la agenda incluye conferencias, paneles, exhibiciones y espacios para networking. Los temas abordarán desde el uso de inteligencia artificial en creatividad y negocios hasta el posicionamiento internacional de marcas y la producción audiovisual. Se busca facilitar el contacto entre empresas creativas y representantes de marketing y otros sectores interesados en sus servicios.
Talleres prácticos enfocados en tecnología y creatividad
La segunda jornada, el 6 de noviembre, estará dedicada a talleres prácticos para fortalecer distintas áreas:
- Tecnología LED profesional: Uso de iluminación LED en fotografía, video y producciones comerciales, con ejercicios para ajustar intensidad, temperatura de color y construir esquemas de luz para retratos, entrevistas y productos.
- From Data to Action: AI-Powered Creative Intelligence: Aplicación de inteligencia artificial y análisis de datos para orientar decisiones de marketing, explorando mercados y audiencias, y convirtiendo hallazgos en estrategias creativas.
- Diseño agéntico: Introducción al diseño asistido por agentes de inteligencia artificial para organizar tareas de investigación, desarrollo, producción y evaluación de resultados, garantizando el control de la identidad de marca y la supervisión profesional.
Con esta iniciativa, la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT busca impulsar la actualización de talento y potenciar la exportación de servicios creativos desde Guatemala. La convocatoria está abierta a empresas, agencias, profesionales del marketing, productores audiovisuales y creadores de contenido.