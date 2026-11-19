La urbanización de Casa Camporal en Escuintla ya está en marcha, marcando el inicio de la construcción de un nuevo hogar para 470 familias en la Ruta Nacional 14, a pocos metros del Autódromo Los Volcanes. Con este paso, el proyecto deja atrás el papel y avanza hacia la entrega de las primeras viviendas, programada para 2027. Este desarrollo representa no solo un hito en la expansión regional de Amaranto, sino también su compromiso con la transformación de comunidades.
Casa Camporal fue diseñado tomando en cuenta las prioridades de sus futuros propietarios: vivir en un entorno fresco y seguro. El condominio cuenta con extensas áreas verdes y una variedad de amenidades para disfrutar en familia, como piscina, canchas deportivas, churrasqueras, kioscos, gimnasio al aire libre y juegos infantiles.
La seguridad es un eje central en el desarrollo del condominio, donde se han incorporado muro perimetral, garita con acceso controlado, cámaras de vigilancia y seguridad 24 horas. Cada vivienda ofrecerá ambientes cómodos y bien iluminados, pensados para mejorar la calidad de vida.
Durante la urbanización, Amaranto desarrolla la infraestructura esencial del proyecto: calles, agua potable, drenajes y energía eléctrica. Estas obras permitirán el pronto inicio de la construcción de viviendas y áreas recreativas.
En la actividad inaugural, futuros propietarios, invitados y miembros de la comunidad participaron en la firma simbólica de un mural conmemorativo, un gesto que busca fortalecer el sentido de pertenencia desde el primer día y dejar una huella colectiva en Casa Camporal. Al evento asistieron autoridades locales como el alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera Estévez, junto a invitados especiales y medios de comunicación, reforzando la visión colaborativa de Amaranto.
Amaranto, respaldada por Pro, se posiciona como pionera en desarrollos inmobiliarios que mezclan innovación y cercanía, con un portafolio que abarca residenciales y centros corporativos en distintas regiones del país. Su meta es generar un impacto positivo y duradero en las comunidades a las que llega.