 Alerta sobre salud de Alejandra Guzmán
Farándula

¿Enfermedad incurable? Alejandra Guzmán da un preocupante mensaje sobre su salud

Alejandra Guzmán, conocida como "La Reina del Rock", suspendió todos sus conciertos programados para este año por consejo médico.

Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán
Alejandra Guzmán / FOTO: Alejandra Guzmán

Después de ser operada recientemente y posponer toda su gira 2025, Alejandra Guzmán reapareció ante cámaras este 7 de agosto para compartir detalles de su estado de salud.

La famosa confirmó que fue diagnosticada con hipertensión —una condición médica crónica— mientras se recupera de una cirugía derivada de complicaciones pasadas.

Alejandra Guzmán, conocida como "La Reina del Rock", suspendió todos sus conciertos programados para este año por consejo médico. A raíz de una intervención quirúrgica posterior a su presentación en Monterrey, anunció que su gira se reprogramará para 2026.

En una entrevista con el programa Venga La Alegría, Alejandra Guzmán aclaró que la operación incluyó la extracción de líquido sinovial y otros elementos, sin entrar en detalles específicos.

"Bien, muy bien. Recuperándome", declaró. Durante la conversación, confirmó su diagnóstico de hipertensión, una condición que calificó como incurable.

Antecedentes médicos persistentes

Este nuevo problema de salud se suma a complicaciones de largo plazo. Desde 2009, la artista enfrenta graves secuelas por biopolímeros inyectados en sus glúteos, que se encapsularon e infectaron.

Su hermana Sylvia Pasquel confirmó que estos elementos requieren múltiples cirugías continuas, y advierte que serán una lucha constante en su vida.

La hipertensión no tiene cura definitiva, pero puede controlarse con tratamiento adecuado. Este diagnóstico implica que la cantante deberá monitorear constantemente su presión arterial y seguir indicaciones médicas.

Desde el inicio de la cancelación de conciertos, Alejandra Guzmán ha desmentido rumores sobre una recaída en su alcoholismo. En redes sociales y declaraciones, ha sido clara: su retiro temporal es estrictamente médico, no emocional ni relacionado con adicciones.

