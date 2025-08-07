 Kris Jenner deja en shock a sus fan al parecer con seis dedos en su pie
Farándula

Kris Jenner deja en shock a sus fan al parecer con seis dedos en su pie

La matriarca del clan Kardashian fue duramente criticada por su exceso de Photoshop en una imagen que está dando de qué hablar.

Compartir:
Kris Jenner, Instagram
Kris Jenner / FOTO: Instagram

Kris Jenner está siendo acusada de haber cometido un error de edición, críticas que ya han recibido sus hijas, Kim, Khloé, Kylie y Kendall, en el pasado.

Recientemente, la empresaria de 69 años publicó una serie de fotografías tomadas durante el almuerzo por el cumpleaños 91 de su mamá, MJ, celebrado en The Ivy, en Beverly Hills.

En las imágenes, la también estrella de televisión aparece usando un vestido Oscar de la Renta, un cárdigan a juego, sandalias abiertas y un bolso dorado.

Sin embargo, lo que más atrajo la atención de miles de usuarios fue el aspecto de su pie izquierdo. ¿Tiene seis dedos?, cuestionaron los fans

El pasado 30 de junio, Kris Jenner colgó una imagen en la que su pierna está al descubierto, por lo que queda claro que en su pie izquierdo solamente tiene cinco dedos.

Foto embed
Kris Jenner - Instagram

Un representante de Jenner no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Esta no es la primera vez que la familia ha sido criticada por un supuesto error de Photoshop: los han llamado la atención en múltiples ocasiones por varias razones relacionadas con fotografías.

En un anuncio de 2019 para su colaboración de fragancias, Kim Kardashian y Kylie Jenner fueron criticadas por tener seis dedos en sus pies.

Foto embed
Kim Kardashian pies - Instagram

Transformación

Kris Jenner desató una ola de comentarios tras revelar su nueva apariencia en París.

La empresaria de 69 años presumió de un rostro y cuello atribuible a alguien que fuese varias décadas menor. 

El nuevo look de Kris Jenner se ha viralizado en redes sociales gracias a su apariencia rejuvenecida, que incluso hizo que varios usuarios la confundieran con su hija Kim Kardashian.  

Según publicó Page Six, el artífice del cambio sería el renombrado cirujano plástico Dr. Steven M. Levine, conocido como el "maestro del facelift" en las celebridades de Hollywood.

Foto embed
Kris Jenner antes y ahora - Instagram

En Portada

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenast
Nacionales

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenas

09:11 AM, Ago 07
Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y CR7t
Deportes

Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y "CR7"

08:26 AM, Ago 07
Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoaméricat
Nacionales

Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoamérica

07:09 AM, Ago 07
Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenskit
Internacionales

Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenski

07:25 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional#liganacionalDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos