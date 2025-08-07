Kris Jenner deja en shock a sus fan al parecer con seis dedos en su pie

Kris Jenner está siendo acusada de haber cometido un error de edición, críticas que ya han recibido sus hijas, Kim, Khloé, Kylie y Kendall, en el pasado.
Recientemente, la empresaria de 69 años publicó una serie de fotografías tomadas durante el almuerzo por el cumpleaños 91 de su mamá, MJ, celebrado en The Ivy, en Beverly Hills.
En las imágenes, la también estrella de televisión aparece usando un vestido Oscar de la Renta, un cárdigan a juego, sandalias abiertas y un bolso dorado.
Sin embargo, lo que más atrajo la atención de miles de usuarios fue el aspecto de su pie izquierdo. ¿Tiene seis dedos?, cuestionaron los fans
El pasado 30 de junio, Kris Jenner colgó una imagen en la que su pierna está al descubierto, por lo que queda claro que en su pie izquierdo solamente tiene cinco dedos.
Un representante de Jenner no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.
Esta no es la primera vez que la familia ha sido criticada por un supuesto error de Photoshop: los han llamado la atención en múltiples ocasiones por varias razones relacionadas con fotografías.
En un anuncio de 2019 para su colaboración de fragancias, Kim Kardashian y Kylie Jenner fueron criticadas por tener seis dedos en sus pies.
Transformación
Kris Jenner desató una ola de comentarios tras revelar su nueva apariencia en París.
La empresaria de 69 años presumió de un rostro y cuello atribuible a alguien que fuese varias décadas menor.
El nuevo look de Kris Jenner se ha viralizado en redes sociales gracias a su apariencia rejuvenecida, que incluso hizo que varios usuarios la confundieran con su hija Kim Kardashian.
Según publicó Page Six, el artífice del cambio sería el renombrado cirujano plástico Dr. Steven M. Levine, conocido como el "maestro del facelift" en las celebridades de Hollywood.