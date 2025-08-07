 Sofía Rivera críticas por sus kilos de más: reviven polémica
Farándula

Sofía Rivera aparece con unas libras de más y usuarios le recuerdan la vez que criticó a Lucerito Mijares

Hace varios meses, la actriz y presentadora criticó el físico de la joven cantante y hoy ella se enfrenta a esas mismos comentarios por su apariencia.

Sofía Rivera Lucerito, Instagram
Sofía Rivera Lucerito / FOTO: Instagram

Sofía Rivera Torres está de nuevo en el ojo del huracán tras su aparición en la reciente gala de La Casa de los Famosos México.

La actriz fue invitada junto a su esposo Eduardo Videgaray para comentar las polémicas dentro del reality show de Televisa; sin embargo, fue su apariencia lo que atrajo todas la atención.

Antes de comenzar el programa, los famosos grabaron un video para las redes sociales del show, ahí los usuarios resaltaron la imagen de la esposa de Videgaray tras convertirse en madre.

Sofía Rivera - Instagram

Pues aunque algunos de ellos comenzaban diciendo que de los cuerpos ajenos no se debe hablar, recordaron los chistes que ella hizo del aspecto de Lucero Mijares en la televisión.

Hace algunos meses, el nombre de Lucerito Mijares se volvió tendencia en todas las redes sociales. Y es que la cantante ya comenzaba a recibir algunos comentarios negativos, pero todo explotó cuando los conductores del programa Qué Importa, Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera, realizaron burlas hacia su físico.

"Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble", dijo Sofía Rivera en mayo de 2024. Esto desencadeno una serie de reacciones de muchas figuras públicas.  

Ahora los recibe ella

Eduardo Videgaray Sofía Rivera se convirtieron en padres el 14 de abril de 2025. Los conductores dieron  a luz a un bebé llamado Ferrán.

A más de tres meses del nacimiento de Ferrán, Sofía Rivera Torres compartió una nueva imagen que fue duramente criticada.  

"Se acuerdan cuando Sofía Rivera Torres se burló del físico de lucerito mijares, como da vueltas la vida..", dijo una usuaria en redes sociales.

La famosa se dejó ver con una blusa dorada holgada y unos pantalones negros ajustados, pero una vez más, su figura fue objeto de críticas y opiniones encontradas en redes sociales.

Varias personas expresaron que la alcanzó el karma, luego de lanzar fuertes comentarios contra Lucerito Mijares y su aspecto físico.   

