 Fotos Inéditas de Chespirito y Graciela Juntos Reveladas
Farándula

Revelan fotos nunca antes vistas de Chespirito y Graciela juntos

Paulina, hija de Roberto Gómez Bolaños, compartió imágenes de sus padres cuando pasaban tiempo en familia.

Boda Chespirito con Graciela Fernández, Instagram
Boda Chespirito con Graciela Fernández / FOTO: Instagram

La relación de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y Graciela Fernández sigue dando de qué hablar y ahora fue por la hija de ambos quien compartió unas inéditas imágenes.

Paulina Gómez Fernández sorprendió a los seguidores del comediante al compartir en redes sociales un fragmento de video y fotografías nunca antes vistas de sus padres

El material muestra momentos íntimos de Chespirito junto a su "ñeca", su primera esposa y madre de sus seis hijos, en una etapa poco conocida de su vida.

Foto embed
Chespirito y Graciela - Instagram

Las publicaciones han provocado una ola de mensajes de admiración hacia Graciela, quien fue un apoyo constante para el comediante mucho antes de que alcanzara el reconocimiento mundial con sus personajes icónicos.

"Jueves de seguimos extrañando ‘Chespirito: sin querer queriendo’. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá habló de este viaje y encontré esta película", escribió Paulina.

Además, compartió tres fotografías de sus padres que describieron como "fotitos borrosas... recuerdos vivos", en las que se aprecia a la pareja sonriente y cómplice. 

El amor 

Graciela Fernández fue la primera esposa de Chespirito, se casaron en 1968 y tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. 

Durante los primeros años de matrimonio, Graciela acompañó a Chespirito en su desarrollo profesional, apoyándolo antes de que alcanzara la fama con sus programas de televisión.

Foto embed
Graciela y Chespirito - Instagram

Aunque se mantuvo alejada de los reflectores, quienes la conocieron han destacado que fue un pilar fundamental para el comediante en esos años. 

Se ha ganado el acariño y la admiración de miles de fans gracias a su historia, que fue mostrada en la bioserie de Chespirito, producida por sus hijos Roberto y Paulina.

Graciela Fernández se divorció de Chespirito en 1989, tras 23 años de casados cuando el comediante inicio una relación con Florinda Meza, quien posteriormente se convertiría en su segunda esposa. Graciela murió el 26 de agosto de 2013.

