 Fallece a los 24 años reconocida actriz y creadora de contenido
Farándula

Fallece a los 24 años reconocida actriz y creadora de contenido

La noticia fue dada a conocer por medios internacionales y confirmada por familiares de la artista.

Compartir:
Actriz Lina Bina, Redes sociales.
Actriz Lina Bina / FOTO: Redes sociales.

La industria del entretenimiento para adultos y las redes sociales se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de la joven actriz Lina Bina, conocida también como "Miss John Dough". La noticia fue dada a conocer por medios internacionales y confirmada por familiares de la artista, quienes compartieron emotivos mensajes en redes sociales.

De acuerdo con la información publicada por The Sun, Lina Bina falleció el pasado 5 de agosto a los 24 años de edad, debido a complicaciones derivadas de un coágulo de sangre localizado en el corazón y el cuello. Su hermana, Moni, expresó su dolor en declaraciones al medio británico, señalando que aún no puede creer la pérdida de su "hermanita".

El primo de la actriz, el influencer Miguel Santiago, también lamentó públicamente el deceso a través de TikTok, calificando el hecho como "trágico" y recordando a sus seguidores la importancia de valorar y aprovechar el tiempo con sus seres queridos.

¿Quién era la actriz Lina Bina?

Lina Bina, además de su trayectoria en la industria del cine para adultos, era creadora de contenido en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumulaba más de 195 mil seguidores. Su estilo cercano y carisma le permitieron conectar con una amplia audiencia, que hoy lamenta su repentina partida.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia, mientras sus seguidores y colegas la recuerdan por su personalidad alegre y su trabajo en distintas plataformas.

En Portada

Municipalidad de Guatemala habilita parqueos gratuitos para visitantes de la Feria de Jocotenangot
Nacionales

Municipalidad de Guatemala habilita parqueos gratuitos para visitantes de la Feria de Jocotenango

09:31 AM, Ago 09
Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su controlt
Internacionales

Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su control

10:29 AM, Ago 09
Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenast
Nacionales

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

12:42 PM, Ago 09
Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025

11:20 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaFútbolSismos#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos