Fallece a los 24 años reconocida actriz y creadora de contenido

La industria del entretenimiento para adultos y las redes sociales se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de la joven actriz Lina Bina, conocida también como "Miss John Dough". La noticia fue dada a conocer por medios internacionales y confirmada por familiares de la artista, quienes compartieron emotivos mensajes en redes sociales.
De acuerdo con la información publicada por The Sun, Lina Bina falleció el pasado 5 de agosto a los 24 años de edad, debido a complicaciones derivadas de un coágulo de sangre localizado en el corazón y el cuello. Su hermana, Moni, expresó su dolor en declaraciones al medio británico, señalando que aún no puede creer la pérdida de su "hermanita".
El primo de la actriz, el influencer Miguel Santiago, también lamentó públicamente el deceso a través de TikTok, calificando el hecho como "trágico" y recordando a sus seguidores la importancia de valorar y aprovechar el tiempo con sus seres queridos.
¿Quién era la actriz Lina Bina?
Lina Bina, además de su trayectoria en la industria del cine para adultos, era creadora de contenido en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumulaba más de 195 mil seguidores. Su estilo cercano y carisma le permitieron conectar con una amplia audiencia, que hoy lamenta su repentina partida.
La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia, mientras sus seguidores y colegas la recuerdan por su personalidad alegre y su trabajo en distintas plataformas.