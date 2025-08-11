Esme La Chapina: Tatuaje Íntimo en Sexy Bikini de Hilo

Sandra Esmeralda Sanabria, conocida como Esme La Chapina, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria.
La generadora de contenido guatemalteca volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta.
A través de sus historias de Instagram, Esme La Chapina compartió una candente imagen en la que aparece recostada boca abajo sobre la arena y presumiendo sus curvas en bikini.
Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue el atrevido bikini de hilo que deja al descubierto sus atributos traseros casi en su totalidad. Además, de destacar el sexy tatuaje.
Conocida por su contenido irreverente y directo, Esme La Chapina ha consolidado una comunidad digital que crece rápidamente, especialmente entre el público joven guatemalteco. Su estilo desinhibido y su forma frontal de expresarse han sido tanto aplaudidos como cuestionados, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del ecosistema digital del país.
Tatuaje
Esme La Chapina ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, esta vez por una publicación donde se muestra sin censura mientras le retocan el tatuaje que tiene en sus atributos traseros.
"Hoy si como nuevo... ¿ahora qué me van a criticar?", escribió en sus historias de Instagram.
Al parecer, la imagen fue publicada luego de las críticas que recibió hace unos días cuando compartió unas fotos en diminuta tanga donde su tatuaje fue blanco de críticas.
La polémica ha alimentado aún más su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde el alcance de sus publicaciones sigue creciendo a pasos agigantados.