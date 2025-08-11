Natanael Cano Golpea a su DJ: Así Ocurrió

El cierre del Baja Beach Fest 2025, terminó en un episodio polémico que rápidamente se volvió viral. El cantante mexicano Natanael Cano, protagonizó un altercado. Todo se dio en el escenario e incluyó una agresión a su DJ y la destrucción de equipo técnico frente a miles de asistentes.
Según videos difundidos en redes sociales, la presentación del artista transcurría con normalidad hasta que un aparente fallo en el audio provocó su molestia. Natanael Cano se acercó al DJ para reclamarle, y tras unos segundos de tensión, comenzó a empujarlo.
El momento más impactante ocurrió cuando el cantante tomó parte del equipo y lo arrojó con fuerza al suelo, rompiéndolo ante la mirada atónita del público. Testigos señalan que, lejos de calmarse, Natanael Cano continuó con comentarios irónicos y mostró sus nudillos lastimados, lo que interpretaron como una burla hacia lo ocurrido.
Mientras algunos seguidores coreaban su nombre, otros lo abuchearon, desaprobando la violencia en medio de un espectáculo. En redes sociales, las reacciones se dividieron. Una parte de los usuarios justificó el comportamiento del cantante argumentando que las fallas técnicas pueden arruinar una presentación en vivo.
Más del altercado de Natanael Cano
Mientras que otros criticaron duramente su actitud, asegurando que parecía estar en "estado inconveniente". Hasta el momento, ni el festival ni el equipo de Natanael Cano han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.
Tampoco se ha revelado la identidad del DJ que recibió la agresión ni si tomará acciones legales. Este escándalo llega en un momento en que Cano se encuentra promocionando su nuevo álbum Porque la demora, con el que busca consolidar su carrera a nivel internacional.
Sin embargo, el incidente podría afectar su imagen pública, especialmente después de que hace pocos días fuera señalado en redes por presuntamente estacionarse en un lugar reservado para personas con discapacidad. El Baja Beach Fest es uno de los festivales más importantes de música urbana en América Latina, reuniendo a artistas de talla internacional y miles de fanáticos cada año.