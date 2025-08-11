Precio del Anillo de Compromiso de Georgina Rodríguez

La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha acaparado la atención tras confirmar su compromiso con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La famosa mostró un espectacular anillo que ha sido catalogado como una auténtica joya de colección.
El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, estuvo acompañado de una fotografía en la que se le ve luciendo la pieza. El anillo, que ha despertado la curiosidad de expertos en joyería y fanáticos, destaca por su diamante central de talla oval, acompañado de piedras triangulares a los lados, montado en una sortija de diseño elegante y sofisticado.
De acuerdo con estimaciones publicadas por medios especializados, la pieza podría tener entre 40 y 45 quilates, algo poco común incluso en el mercado de alta joyería. En cuanto a su valor, las cifras varían según los análisis. Algunos expertos calculan que el anillo podría costar alrededor de 6 millones de dólares.
Mientras que otros elevan la cifra hasta los 12 millones, dependiendo de factores como la pureza, el color y el tipo de engaste del diamante. Incluso estimaciones más conservadoras lo sitúan en un rango de 500 mil a 3 millones de dólares, lo que confirma que se trata de una joya fuera de lo común.
Más de la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano
El compromiso llega tras nueve años de relación y cinco hijos en común, consolidando una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.
La publicación de Georgina Rodríguez en Instagram superó rápidamente los dos millones de "me gusta" y miles de comentarios de admiradores y celebridades que felicitaron a la pareja.
La magnitud del anillo ha llevado a compararlo con algunas de las joyas más icónicas de la historia, como la de Elizabeth Taylor, valorada en más de ocho millones de euros. No son pocos los que opinan que la pieza de Georgina Rodríguez podría incluso superar ese récord, convirtiéndose en uno de los anillos de compromiso más costosos jamás entregados.