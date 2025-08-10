Ángela Aguilar disfrutando del concierto de Nodal en Guatemala

A través de sus redes sociales, ambos compartieron momentos especiales, consolidando el cariño y la conexión que mantienen con el público guatemalteco.
Christian Nodal volvió a conquistar Guatemala con un concierto inolvidable en la Explanada de Cayalá.
En el lugar, miles de personas se reunieron para disfrutar del talento del famoso cantante mexicano.
Aunque Christian Nodal estuvo acompañado por su esposa, Angela Aguilar durante el concierto, ella decidió mantenerse un poco en segundo plano y no se dejó ver directamente en el escenario.
Sin embargo, los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de captarla en medio de la multitud, y rápidamente compartieron fotos y videos en redes sociales que la mostraban sentada y coreando a todo pulmón las canciones de su pareja.
Esta muestra de apoyo y complicidad entre ellos fue uno de los momentos más comentados del concierto, despertando gran admiración entre los fanáticos.
@ptrck91
Angela Aguilar en concierto de Nodal Guatemala♬ sonido original - Patrick
Outfit de Ángela Aguilar
Por otro lado, la esposa de Nodal compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde presumió su elegante vestuario, logrando captar la atención de sus seguidores y sumando más expectación a la velada.
Christian Nodal, conocido por sus baladas y música regional mexicana que han roto récords en plataformas digitales, no dejó de agradecer a sus fans de Guatemala por el enorme cariño y respaldo recibido durante el concierto.
A través de sus historias en Instagram, el cantante expresó su gratitud hacia el público guatemalteco, destacando la energía y pasión con la que lo recibieron en la Explanada de Cayalá.
Este mensaje de agradecimiento reforzó el lazo cercano que mantiene con sus seguidores y dejó en claro que Guatemala es uno de sus destinos favoritos en la región.
En resumen, el reciente concierto de Christian Nodal en Guatemala fue una noche llena de emociones, música de calidad y momentos memorables, donde tanto el artista como su esposa lograron brillar y conectar con miles de personas.
Sin duda, esta visita reafirma la gran popularidad de Nodal en el país y su compromiso con sus fans, quienes ya esperan con ansias su próximo regreso.