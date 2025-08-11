 Jennifer López: Animal Interrumpe Su Concierto En Vivo
VIDEO. A Jennifer López se le sube un animal en pleno concierto

La cantante lo manejó como una profesional total cuando descubrió un grillo gigante arrastrándose por su cuello durante su show en Kazajistán.

Jennifer López, Instagram
Jennifer López / FOTO: Instagram

Jennifer López vivió un momento incómodo durante su reciente concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira Up All Night: Live in 2025.

La cantante, quien lucía un escotado vestido negro, interpretaba una de sus baldas cuando un grillo de gran tamaño subió por su cuerpo y llegó hasta su cuello.

Jennifer López mantuvo la calma en todo momento y siguió cantando ante el público pero en un breve instante tomó al insecto con una mano y lo lanzó hacia un costado del escenario. Todo esto ocurrió sin que ella dejara de interpretar la melodía que ofrecía en ese momento.

Un video del incidente circuló rápidamente en redes sociales y en las cuentas oficiales de seguidores de la cantante.

En las imágenes, el grillo puede verse trepando por la vestimenta de Jennifer López, quien en ningún instante interrumpió la presentación.

Tras deshacerse del insecto, la artista sonrió y explicó al público: "Me estaba haciendo cosquillas".

Las redes sociales reaccionaron de inmediato y los asistentes elogiaron la actitud profesional de la cantante.

  • "Lo manejó tan bien, yo me habría desmayado ahí mismo ????", escribió una fan. Otro usuario destacó: "Absoluto profesionalismo en su forma más pura".

Incidente con el vestuario 

El episodio sucedió pocas semanas después de otro imprevisto durante la misma gira. El 25 de julio, en Varsovia, Polonia, durante su espectáculo en el estadio PGE Narodowy, la falda de lentejuelas doradas que vestía se desprendió de forma sorpresiva y cayó al suelo.

Lejos de interrumpir la presentación, Jennifer López sonrió, alzó los brazos y continuó la coreografía. En el video publicado en su canal de YouTube y en perfiles de fanáticos, se observa cómo una bailarina le entrega la prenda y trata de colocársela nuevamente.

En ese momento, la estrella pop se dirigió al público y bromeó: "Estoy aquí en ropa interior", expresión que provocó las risas de los presentes. Luego agregó: "Eso va a estar en todas partes".

Más adelante, aludiendo a lo ocurrido, la cantante expresó sentirse contenta por la seguridad que le brinda su vestimenta.

"Me alegra que reforzaran ese vestuario", sostuvo. "Y me alegra tener ropa interior puesta. Normalmente no uso ropa interior".

