Nicki Minaj: Desafío peligroso deja víctima con fractura

En redes sociales un reto viral que nació hace más de una década volvió a causar furor pero también a dejar víctimas. Se trata del "Stiletto Challenge", inspirado en una escena del videoclip High School (2013) de Nicki Minaj, en la que la rapera posa junto a una piscina, con una pierna sobre la otra y equilibrándose sobre tacones altos.
Aunque este desafío parecía haber quedado en el pasado, en 2025 regresó con fuerza gracias a TikTok.
La tendencia no solo consiste en imitar la pose original, sino en hacerlo en las superficies más inusuales e inestables: libros, ollas, mancuernas e incluso señales de tráfico. Algunos de estos intentos han sido compartidos por la propia Nicki Minaj en sus redes sociales.
Terrible accidente
Ahora se ha dado a conocer que una influencer rusa se ha fracturado la columna vertebral tras intentar este reto
Según se sabe, el incidente ocurrió en la cocina de la influencer tan solo ocho semanas después de haber dado a luz.
En un intento por crear su primer contenido para un nuevo blog, Mariana se subió a la encimera y se colocó sobre un bote de leche para bebés apilado encima de una olla que estaba boca abajo. El objetivo era lograr la pose de Nicki Minaj mientras lucía sus tacones de aguja.
En el video que se ha viralizado se puede ver cómo, al soltar la mano de la persona que la ayudaba, la estructura improvisada se desmoronó y la influencer perdió el equilibrio para acabar cayendo de espaldas al suelo, con el trágico resultado que todos conocemos: una fractura por compresión y flexión en la vértebra T9.
La lesión, que es una de las más comunes en accidentes de este tipo, ha dejado a Mariana con la necesidad de llevar un corsé ortopédico durante al menos tres meses, un período de recuperación que se suma al proceso posparto que ya estaba atravesando.
En una publicación en sus perfiles de redes sociales, Mariana Barutkina escribió: "¿Ironía? ¿Karma? ¿O simplemente es que la vida siempre está poniendo a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado?". Debido a las críticas, decidió eliminar el post.
En otra publicación posterior, agradeció la popularidad que el accidente le había traído, señalando que "gracias a un video que se grabó sin éxito, me he convertido en una persona popular".
Muchos usuarios la han criticado por querer ganar fama de esa manera y teniendo a un bebé.
La historia de Mariana es el duro recordatorio de que los retos virales, que parecen inofensivos a primera vista, pueden tener consecuencias muy reales y dolorosas.
@ ♬ -
Mira también:
@emisorasunidas897
Las fotos de Chespirito junto a su primera esposa que nadie había visto. . . #Chespirito #SinQuererQueriendo #Serie #famosos♬ sonido original - Emisoras Unidas