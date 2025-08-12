Cazzu revela la pensión que Nodal paga por su hija

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, arribó a la Ciudad de México para convivir con sus fans y durante un encuentro con la prensa admitió que no está de acuerdo con la cantidad que Christian Nodal aporta para la manutención de su hija Inti, ya que, asegura, "los gastos son elevados".
"No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", expresó con relación a la pensión alimenticia que recibe para Inti.
Aunque Cazzu reconoció que esta situación podría derivar en un conflicto legal, aseguró que no piensa iniciar un proceso en tribunales:
"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear".
Aunque Cazzu no dio más detalles sobre la manutención de su hija ni mucho menos ventiló la cantidad que estaría recibiendo del esposo de Ángela Aguilar, el Diario de Nueva York publicó que la intérprete argentina le habría exigido a Nodal "el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención para Inti".
Sin embargo, Nodal le habría parecido "exagerada la cantidad solicitada", por lo cual su equipo legal habría apelado y ganado la disputa, logrando reducir la cantidad a 7 mil dólares mensuales.
Éxito sin precedentes
Cazzu volvió a demostrar el inmenso poder de su convocatoria en México. A pocas semanas de su anticipado regreso al país, la artista argentina logró un nuevo "sold out", esta vez no con un concierto, sino con un evento de firma de autógrafos que agotó sus entradas.
El evento, que se volvió el centro de atención en sus redes sociales, está programado para el próximo martes 12 de agosto. La cita será en el Cine Lido FCE Rosario Castellanos de la colonia Condesa, en la Ciudad de México a las 17:30 horas.
La euforia de sus fans por asegurar un lugar para conocerla se tradujo en un acceso tan veloz que dejó a muchos sin la oportunidad de asistir, lo que generó una ola de reacciones en línea.
La ocasión de este encuentro especial es el lanzamiento de su primer libro, titulado "Perreo: Una Revolución". Esta obra marca el debut literario de la artista y promete ser una profunda exploración sobre la historia y el significado cultural del perreo, un género que Cazzu ha ayudado a moldear y a popularizar.