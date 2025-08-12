Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago tras resultados

Salvador "Xava Drago" Aguilar, vocalista emblemático de la banda mexicana Coda, anunció que los tratamientos contra el cáncer de estómago no han funcionado y que los médicos han declarado que ya no hay opciones médicas.
Ante la lamentable noticia la banda respondió de inmediato con un mensaje cargado de apoyo y solidaridad.
Xava Drago compartió la devastadora noticia en sus redes sociales, informando que su enfermedad, un cáncer gástrico agresivo, ha alcanzado un punto irreversible. En sus propias palabras, expresó: "Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí".
A lo largo de su mensaje, el cantante mostró una fuerza encomiable y dedicó palabras profundas de agradecimiento a quienes lo han acompañado en este proceso. No olvidó mencionar a su familia, especialmente a su padre, sus hermanas, sus sobrinos, y a quienes más significan en su vida personal, como Ela, Nicole y Sofía.
También expresó gratitud a todo su equipo de trabajo—staff, crew, managers, promotores—y a sus compañeros artistas por el apoyo recibido. Pero fue especialmente emotivo al referirse a sus seguidores: "Pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles".
En medio del mensaje, adelantó que pronto verá la luz un nuevo material que grabó recientemente: "Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas". Este anuncio se interpreta como un último regalo para sus fans.
La respuesta de Coda, su banda de toda la vida, fue inmediata y profundamente emotiva. En un comunicado público, declararon: "Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón".
Agradecieron también a la "gran familia Coda" y reconocieron que cada palabra, cada muestra de cariño y apoyo significa mucho tanto para Xava como para ellos.
El historial de Xava Drago en esta batalla ha estado marcado por altibajos. Después de anunciar en 2024 que fue diagnosticado con cáncer de estómago y someterse a una cirugía mayor para extirparle parte del órgano, mostró señales de recuperación en marzo de 2025.
Pero en abril, lamentablemente, la enfermedad regresó con mayor agresividad, requiriendo hospitalización, nuevas quimioterapias y tratamientos experimentales que finalmente no lograron frenar su avance.
La noticia de que Xava Drago ha sido desahuciado ha sacudido al mundo del rock en español. En medio del dolor y la resignación, sobresale su mensaje de agradecimiento y esperanza, así como el respaldo incondicional de su banda y fans.
