 Kim Kardashian en México: Tratamiento estético prohibido
Farándula

Kim Kardashian viaja a México para tratamiento estético prohibido en Estados Unidos

La famosa socialité generó polémica al presumir los resultados del procedimiento médico que no está autorizado en la Unión Americana.

Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Kim Kardashian sorprendió a sus fans al revelar que se encontraba en México para someterse a un tratamiento costoso que está prohibido en Estados Unidos.

Según revelaron medios internacionales, la empresaria se sometió  a un procedimiento con células madre, específicamente el tratamiento Muse, el cual es utilizado para aliviar dolores musculares y articulares, y que, según la legislación de Estados Unidos, aún no se encuentra legalizado.

Fue la misma Kim Kardashian quien compartió en su cuenta de Instagram los detalles, explicando que, debido a que las células madre Muse no están aprobadas en Estados Unidos, tuvo que viajar a México para recibirlo de manos del Dr. Adeel Khan, experto en terapias con células madre. 

Este tratamiento tiene la capacidad de aliviar dolores crónicos y reparar tejidos dañados, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes sufren de lesiones musculares persistentes.

"Hace dos años, me lesioné el hombro mientras levantaba pesas, lo que me dejó con un dolor insoportable. Lo intenté todo para encontrar alivio, hasta que descubrí el potencial de la terapia con células madre y conocí al Dr. Adeel Khan en Eterna. Los resultados fueron inmediatos", compartió en su publicación.

Kim Kardashian reveló que tras el éxito de su tratamiento en el hombro, quiso viajar de nuevo a México para someterse a un procedimiento similar, esta vez para aliviar el dolor crónico de su espalda, una afección que también había estado sufriendo durante años.

Tratamientos costoso

El tratamiento de células madre Muse no es accesible en muchos lugares, debido a su naturaleza experimental. Además, su costo es elevado, rondando los 25,000 dólares.

A pesar de su alto precio, Kim Kardashian ha expresado su agradecimiento por tener acceso a estos avances médicos, señalando que, aunque el tratamiento aún no está disponible en su país, el trabajo del Dr. Khan y su equipo en México ha sido transformador para ella.

Aunque los beneficios del tratamiento con células madre Muse son evidentes para muchos pacientes, como lo ha demostrado Kim Kardashian, las autoridades de salud de Estados Unidos siguen considerando que estos procedimientos son experimentales.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) aún no ha aprobado el uso generalizado de terapias con células madre debido a la falta de evidencia científica suficiente que respalde su efectividad y seguridad a largo plazo.

