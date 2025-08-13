Fan se tatúa el rostro de Bárbara de Regil en el brazo

Bárbara de Regil ha estado en el ojo del huracán luego de compartir un inusual gesto que un seguidor hizo por amor a ella.
A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Rosario Tijeras" mostró un tatuaje que un fan argentino se realizó con su rostro, asegurando que le "protege como un santo".
Bárbara de Regil, quien cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram, publicó un carrete de imágenes de sus últimos días en familia.
Entre las fotografías destacó una en particular: el tatuaje en el brazo de un admirador, inspirado en su imagen.
Aunque el gesto del fan fue tan impactante como viral, la actriz no emitió ninguna opinión directa sobre si le gustó, le incomodó o si respondió al mensaje que acompañaba el tatuaje.
Lo único que hizo fue compartir la imagen en sus historias de Instagram, sin agregar palabras, emojis ni comentarios que dieran pistas sobre su sentir.
El fan acompañó la imagen del tatuaje con un mensaje dedicado a la actriz. En él expresó su admiración y buenos deseos para su carrera, además de explicar que el retrato de Bárbara en su piel lo hace sentir protegido.
"Hola, Bárbara. Mi humilde homenaje para vos. Te admiro y te deseo muchos éxitos. El tatuaje me lo hice el año pasado. Me cuida y me protege como mi santo"
La carrera de la actriz
Bárbara de Regil nació el 5 de junio de 1987 en Ciudad de México. Es actriz, modelo e influencer. Saltó a la fama por su papel protagónico en "Rosario Tijeras" y ha participado en telenovelas, películas y realities, consolidando su carrera dentro y fuera del país.
Además de su trabajo en la actuación, Bárbara De Regil ha construido una sólida comunidad digital.
A través de sus plataformas, promueve un estilo de vida saludable con rutinas de ejercicio, mensajes de motivación y consejos de bienestar que le han ganado reconocimiento internacional.