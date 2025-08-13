Último mensaje de Lina Bina, actriz de cine para adultos

La creadora de contenido para adultos Lina Bina, mejor conocida como Miss John Dough, envió su último mensaje el 1 de agosto a través de X (antes Twitter).
Con más de medio millón de seguidores, la actriz había estado ausente de la plataforma durante varios días. Su reaparición fue breve y conmovedora, con un mensaje en el que aludía a estar atravesando "situaciones personales difíciles".
En su última publicación comentó: "Perdón por estar ausente... estoy pasando por mucha m... ahora mismo".
Este mensaje encendió la preocupación entre sus seguidores en redes sociales al reflejar un estado emocional frágil.
La joven de tan solo 24 años, originaria de Texas, Estados Unidos, murió debido a complicaciones por coágulos de sangre en el corazón y el cuello, según informó su familia.
La noticia fue anunciada por su hermana, Moni, en un emotivo mensaje. "No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita...", compartió reflejando el dolor de una pérdida inesperada.
La hermana también aprovechó el espacio para compartir recuerdos significativos de su vínculo con Lina Bina a lo largo de los años, destacando el amor y la cercanía que siempre las unió.
¿Quién era Lina Bina?
Originaria de Texas, Estados Unidos, Lina Bina construyó su carrera como actriz de cine para adultos, influenciadora y creadora de contenido en plataformas como OnlyFans, Instagram, TikTok, entre otras. Su estilo combinaba sensualidad, humor y autenticidad, lo que le atrajo una sólida base de seguidores.
La Oficina del Forense del Condado de Polk, en Florida, confirmó que Lina falleció el martes 5 de agosto de 2025 a los 24 años-
Su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas recientes en la industria para adultos, incluida la de Kylie Page en junio. Este contexto ha reactivado el debate sobre el bienestar físico y emocional de quienes trabajan bajo presión, con acceso constante a redes sociales y exposición pública prematura.
