 Último mensaje de Lina Bina, actriz de cine para adultos
Farándula

Revelan el último mensaje de Lina Bina, actriz de cine para adultos, antes de fallecer

Su última publicación encendió la preocupación entre sus seguidores en redes sociales al reflejar un estado emocional frágil.

Compartir:
Lina Bina , Redes sociales
Lina Bina / FOTO: Redes sociales

La creadora de contenido para adultos Lina Bina, mejor conocida como Miss John Dough, envió su último mensaje el 1 de agosto a través de X (antes Twitter).

Con más de medio millón de seguidores, la actriz había estado ausente de la plataforma durante varios días. Su reaparición fue breve y conmovedora, con un mensaje en el que aludía a estar atravesando "situaciones personales difíciles".

En su última publicación comentó: "Perdón por estar ausente... estoy pasando por mucha m... ahora mismo".

Foto embed
Lina Bina - Redes sociales

Este mensaje encendió la preocupación entre sus seguidores en redes sociales al reflejar un estado emocional frágil.

La joven de tan solo 24 años, originaria de Texas, Estados Unidos, murió debido a complicaciones por coágulos de sangre en el corazón y el cuello, según informó su familia.

La noticia fue anunciada por su hermana, Moni, en un emotivo mensaje. "No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita...", compartió reflejando el dolor de una pérdida inesperada.

La hermana también aprovechó el espacio para compartir recuerdos significativos de su vínculo con Lina Bina a lo largo de los años, destacando el amor y la cercanía que siempre las unió.

¿Quién era Lina Bina?

Originaria de Texas, Estados Unidos, Lina Bina construyó su carrera como actriz de cine para adultos, influenciadora y creadora de contenido en plataformas como OnlyFans, Instagram, TikTok, entre otras. Su estilo combinaba sensualidad, humor y autenticidad, lo que le atrajo una sólida base de seguidores.

La Oficina del Forense del Condado de Polk, en Florida, confirmó que Lina falleció el martes 5 de agosto de 2025 a los 24 años-

Su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas recientes en la industria para adultos, incluida la de Kylie Page en junio. Este contexto ha reactivado el debate sobre el bienestar físico y emocional de quienes trabajan bajo presión, con acceso constante a redes sociales y exposición pública prematura.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Arjona se reúne con sus amigos de la USAC. . . #Usac #Arjona #RicardoArjona #Conciertogt

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos