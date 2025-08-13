 Gabriela Murray: Video de robo en spa de México sorprende
Farándula

Revelan video de la actriz Gabriela Murray robando en un Spa en México

Fue el periodista Javier Ceriani quien exhibió las imágenes que muestras a la actriz llevándose una Laptop.

Gariela Murray y su papá, Instagram
Gariela Murray y su papá / FOTO: Instagram

Gabriela Murray está envuelta en una fuerte polémica luego de que se difundiera un video donde presuntamente aparece robando una laptop de un spa ubicado en la Ciudad de México

La noticia ha generado un enorme revuelo en el medio del espectáculo, no solo por la acusación, sino por la identidad de la señalada: hija del legendario actor Guillermo Murray y hermana del también actor y conductor Rodrigo Murray.  

Fueron las cámaras de seguridad del establecimiento las que captaron el momento exacto. El video fue difundido por el periodista argentino Javier Ceriani.

En las imágenes se puede observar a una mujer con rasgos similares a los de Gabriela Murray tomando la computadora y saliendo del spa con el equipo en las manos. 

@tendenciaspopmx

Javier Ceriani dice que hermana de Rodrigo Murray se robó una laptop

♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

Ceriani detalló que, antes de llevarse el dispositivo, la mujer revisó cuidadosamente el lugar para elegir qué sustraer, sin percatarse de que las cámaras la grababan.

"Estas son las cámaras del lugar, está robando en un spa en México. Nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto. Chequea qué puede robar y se llevó la laptop. Qué brut@ que no sabe que ahí están las cámaras".  

El spa intentó comunicarse directamente con la actriz, quien negó las acusaciones, pero tras recibir las pruebas en video, bloqueó cualquier contacto con el negocio.

Según Ceriani, el establecimiento no presentará una demanda, pues los costos legales serían elevados, pero busca recuperar la laptop por la información valiosa que contiene.

Hasta ahora, Gabriela Murray no ha hecho ninguna declaración pública ni ha respondido a las acusaciones.

Foto embed
Gabriela Murray - Instagram

¿Quién es la actriz?

Gabriela Murray es una actriz mexicana con más de tres décadas de trayectoria artística. Hija del respetado actor Guillermo Murray, desarrolló una sólida carrera en televisión, cine y teatro, y es especialmente recordada por su trabajo en telenovelas como Retrato de Familia, Ramona, Alondra y Si Dios me quita la vida

También participó en películas como Amar y Loca por el trabajo, así como en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho.

A lo largo de los años, Gabriela Murray logró mantenerse activa dentro del gremio actoral. No obstante, este escándalo amenaza con eclipsar su legado profesional y abrir un debate sobre la ética y la responsabilidad pública de figuras del espectáculo.

Foto embed
Gabriela Murray - Facebook

