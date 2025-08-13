 Raschel Paz se prepara para Miss Universe en Colombia
Farándula

VIDEOS. Raschel Paz se prepara en Colombia para Miss Universe y cautiva con su espectacular figura

Raschel Paz reveló en redes sociales que está realizando una gira de preparación en Colombia y Ciudad de México antes de enfrentar el gran desafío de Miss Universe.

Compartir:
Raschel Paz Miss Universe Guatemala, Foto redes sociales Miss Universe Guatemala
Raschel Paz Miss Universe Guatemala / FOTO: Foto redes sociales Miss Universe Guatemala

Tras ser coronada Miss Universe Guatemala 2025, Raschel Paz viajó a Colombia para intensificar su preparación antes de la gran noche del certamen Miss Universe.

La joven de 24 años, destacada por su liderazgo, formación académica y compromiso social, se alista para representar al país en la 74.ª edición de este icónico certamen, previsto para el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

Sobre Raschel Paz

Raschel Alexandra Paz Archila, de 24 años y originaria de Ciudad Capital, fue coronada Miss Universe Guatemala 2025 el pasado 12 de julio, eligiéndose entre 24 candidatas por su carisma, inteligencia y mensaje con propósito.

Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, graduándose con honores, lo que le ha permitido combinar su rol como modelo con una vocación social enfocada en el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género.

Su experiencia en certámenes no comenzó ahí: en 2023 fue designada Miss Grand Guatemala y representó al país en Miss Grand International, demostrando su dominio de idiomas (español, inglés, francés y alemán), oratoria y sentido de responsabilidad.

Su viaje a Colombia

Raschel Paz reveló en redes sociales que está realizando una gira de preparación en Colombia y Ciudad de México antes de enfrentar el gran desafío de Miss Universe.

Estos viajes le permiten trabajar en su desarrollo integral: entrenamiento físico, asesoría en pasarela, estilismo, comunicación y presencia escénica, además de empaparse de experiencias multiculturales que fortalecerán su participación.

Desde ya, Paz ha sido calificada como una de las representantes más preparadas y con carisma de latinoamérica por lo que se espera que realicé un gran papel en Miss Universe 2025.

La organización de Miss Universe confirmó que la 74.ª edición del certamen se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall del Impact Arena, en Pak Kret, provincia de Nonthaburi, Tailandia.

Tailandia fue elegida entre siete candidatas como país sede del concurso; entre los aspirantes figuran Costa Rica, República Dominicana, España, Sudáfrica, Nigeria y Filipinas. Esta elección marca la cuarta ocasión en que Tailandia acoge el certamen, tras las ediciones de 1992, 2005 y 2018.

El concurso se extenderá por varios días con un programa estructurado en tres escenarios principales:

Bangkok: llegada, registro, sesiones de bienvenida, pasarela inaugural (Thailand Fashion Week), cena de gala y recorrido cultural.

Phuket y Pattaya: a partir del 9 de noviembre, exhibiciones de trajes de baño y desfiles en escenarios paradisíacos; también habrá eventos culturales, sesiones de fotos y convivencias.

Competencias previas y final: el desfile de trajes nacionales y las preliminares se llevarán a cabo el 19 de noviembre, mientras que la gran final será el 21 de noviembre, con la coronación en vivo desde Bangkok.

Presentador oficial y espectáculo cultural

El dominio del evento estará en manos de K. Nawat Isaragraisil, destacado anfitrión de Miss Grand International y figura reconocida en la industria, quien conducirá una producción inspirada en la cultura tailandesa: "The Four Heavens", que evoca las tradiciones de las cuatro regiones del país con danza e instrumental en vivo.

Mira también:

@emisorasunidas897

Arjona se reúne con sus amigos de la USAC. . . #Usac #Arjona #RicardoArjona #Conciertogt

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Exdiputado Juracán: Esto es una criminalización y persecuciónt
Nacionales

Exdiputado Juracán: "Esto es una criminalización y persecución"

02:25 PM, Ago 13
Tormenta tropical Erin se intensifica y amenaza con convertirse en huracánt
Internacionales

Tormenta tropical Erin se intensifica y amenaza con convertirse en huracán

01:58 PM, Ago 13
Conductor que disparó en disputa vial en zona 14 enfrentará la justicia ¿Irá a prisión? t
Nacionales

Conductor que disparó en disputa vial en zona 14 enfrentará la justicia ¿Irá a prisión?

12:26 PM, Ago 13
Adal Ramones regresa a Otro Rollo con todo el elencot
Farándula

Adal Ramones regresa a "Otro Rollo" con todo el elenco

11:54 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos