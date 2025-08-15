 Fran Undurraga denuncia venta de fotos íntimas filtradas
Filtran y venden fotos íntimas de la modelo Fran Undurraga y ella expone al culpable

En redes sociales circulan imágenes de la hermosa mujer en situaciones explícitas y que está vendiéndose en un costo elevado.

Fran , Instagram
Fran / FOTO: Instagram

 A través de sus redes sociales, la modelo Fran Undurraga denunció una incomoda situación que está viviendo que le perjudica en su trabajo y actual fuente de ingresos.

La comunicadora lanzó los dardos contra un sujeto que acusó de filtrar y vender fotos íntimas de su contenido de plataformas para adultos en un grupo creado en una aplicación de mensajería.

Fran Undurraga aseguró tener plenamente identificado al autor, y lo acusó de liderar "uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos".

En una primera instancia, la exparticipante de Doble Tentación, junto a la cara del supuesto responsable de esta comercialización, dijo: 

"Les presento a este tipo, quien es el dueño de uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos".

En su descripción del ilícito, Fran Undurraga planteo que, para acceder al grupo, los clientes deben pagar una suma de $40 mil. 

"Cobran 40 mil pesos por entrar a este grupo donde hasta ayer habían 67 usuarios. Antecedentes que ya fueron entregados a la Fiscalía, ya que nos dio su cuenta y RUT para cobrar", señaló.

Atrapen al culpable

La acusación no quedó solamente en palabras pues Fran Undurraga reveló que entregó los antecedentes en Fiscalía, ya que el propio involucrado le facilitó su nombre, cuenta bancaria y RUT para realizar una venta.

Sumado a lo anterior, Undurraga comentó: "Es de Copiapó y junto a otras personas se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido".

Foto embed
Fran Undurraga - Instagram

Cabe señalar que Francisca Undurraga tiene perfiles en dos plataformas, que son Unlock y OnlyFans. Éstas tienen un valor de $10 mil por suscripción.

Fue aquí donde publicó imágenes íntimas, las cuales serían las que el sujeto habría vendido, claramente por un precio mucho mayor a lo que cobra la modelo por el acceso a las plataformas.

