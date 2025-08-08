Fallece a los 28 años la actriz Vitoria Beatriz

Vitoria Beatriz, una actriz brasileña de cine para adultos, falleció a los 28 años tras haber estado hospitalizada durante varios días, así lo revelaron medios de Perú.
La joven formaba parte de Inka Productions, una notable empresa audiovisual ubicada en Perú. La productora confirmó su fallecimiento mediante un video de homenaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.
"La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Victoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla", dice el comunicado difundido.
De igual manera, expresaron su pésame a los seres queridos de la actriz. "Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre".
La actriz ingresó en estado crítico a un centro médico en días previos a su fallecimiento. La familia y el entorno profesional decidieron mantener la privacidad respecto a las causas y circunstancias exactas de la internación, limitándose a informar que se encontraba bajo cuidado y rodeada de afecto.
Su vida
Vitoria Beatriz era una actriz brasileña que desarrolló su carrera en el cine para adultos en un contexto marcado por la expansión del género en plataformas digitales.
A pesar de que su trayectoria profesional fue relativamente breve, obtuvo notoriedad por su participación en diversas producciones en la región de su país y también Perú.
Nació en Sao Paulo en julio de 1996 y contó con una gran legión de admiradores. En su fanpage de Instagram tenía 26 mil seguidores, mientras que en Twitter cuenta con más de 200 mil, pese a que no ha tenido ninguna actividad en esta plataforma.
En el mes de mayo y junio tuvo varias colaboraciones con Inka Productions, productora audiovisual peruana especializada en contenido para adultos, tanto para sus proyectos como en sus redes sociales.