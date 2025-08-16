¿Murió Jessica Alves? Fans dicen que sus posts son de IA

Jessica Alves, célebre personalidad televisiva hispano-brasileña, ha sido noticia por sus innovadoras publicaciones generadas con inteligencia artificial.
Quien fuera conocida como el "Ken Humano" ha vivido una transformación radical: más de cien cirugías estéticas moldearon su apariencia, culminando en su transición a mujer. Sin embargo, sus últimas publicaciones han generado preocupación.
Muchos seguidores comentan que Jessica Alves ha fallecido y que por ello sus últimos post son desarrollados con Inteligencia Artificial. Sin embargo, otros agregan que la ahora influencer se sigue presentando en televisión y llevando su vida normal.
¿Quién es Jessica Alves?
Jessica Alves nació en São Paulo en julio de 1983 como Rodrigo Alves. Desde pequeña, se identificó con lo femenino, jugando con muñecas y sintiéndose fuera de lugar en el rol masculino que la sociedad esperaba.
Estudió relaciones públicas en Londres y heredó una parte de su fortuna familiar que le permitió costear su transformación física.
Su primer procedimiento fue a los 17 años para remover una ginecomastia, y a partir de allí emprendió un largo camino de alteraciones físicas. Según registros, suma más de 100 procedimientos cosméticos, de los cuales al menos 60 fueron cirugías plásticas.
Entre sus intervenciones destacan más de una docena de rinoplastias, liftings faciales, implantes musculares, liposucciones, injertos de cabello, e incluso la extracción de cuatro costillas para lograr una cintura muy estrecha.
Parte de su viaje fue documentado en medios como Botched en 2017, donde se expusieron complicaciones: el cirujano Paul Nassif se negó a realizar otra rinoplastia debido al riesgo de necrosis por las múltiples intervenciones previas.
Durante años fue conocida como el "Ken Humano", una figura pública muy reconocible por su apariencia artificial y andrógina. En enero de 2020, tras años de lucha personal, Jessica se declaró transgender y empezó su transición completa: logró un cambio legal de nombre, pasa a identificarse como mujer y se sometió a intervenciones como vaginoplastia y aumento de senos.
Los riesgos que ha enfrentado no fueron pocos: en 2016 sufrió infección y necrosis nasal que casi le cuesta la vida; en 2024 se sometió a su quinto lifting facial, un procedimiento en Turquía para tensar piel flácida luego de disolver rellenos anteriores, procedimiento del que salió visiblemente vendada.
Más allá del quirófano, recientemente Jessica ha incursionado en el uso de inteligencia artificial para sus publicaciones en redes sociales, explorando nuevas formas de expresión digital que se ajustan a su estética única.
