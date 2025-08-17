 Muere reconocido actor estrella de Superman
Farándula

Muere reconocido actor estrella de Superman

El actor dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Terence Stamp en Superman., Warner Bros.
Terence Stamp en Superman. / FOTO: Warner Bros.

El mundo del cine despide a Terence Stamp, el actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar al General Zod en Superman y Superman II junto a Christopher Reeve. Tenía 87 años.

La noticia fue confirmada por su familia a una agencia internacional de noticias, quienes informaron que el fallecimiento ocurrió la mañana del domingo 17 de agosto.

Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento", expresaron en un comunicado.

Stamp dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Fue nominado al Oscar por La fragata infernal, papel que además le valió un Globo de Oro. A lo largo de su carrera protagonizó películas como El coleccionista de William Wyler, Lejos del mundanal ruido, Teorema de Pier Paolo Pasolini, además de consolidar su fama mundial en las cintas de Superman.

Sus personajes 

Su versatilidad lo llevó a encarnar personajes en producciones tan distintas como En compañía de lobos, Wall Street de Oliver Stone, El Halcón Inglés, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, donde dio vida a una mujer transgénero, o Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma. Ya en el siglo XXI sumó títulos como Planeta rojo, La mansión encantada, Elektra, Di que sí, Wanted (Se busca), Valkiria, Superagente 86 de película, Destino oculto y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares.

Su último trabajo en cine fue en Última noche en el Soho de Edgar Wright en 2021. También estaba confirmado para participar en la secuela de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, junto a Hugo Weaving y Guy Pearce.

Famoso por su porte y estilo, Stamp fue considerado un símbolo de elegancia en Reino Unido durante los años sesenta, cuando mantuvo una relación con la actriz Julie Christie. Una de las grandes oportunidades que se le escaparon en su carrera fue el papel de James Bond, al que aspiró tras la salida de Sean Connery.

En 2002 se casó con Elizabeth O’Rourke, 35 años menor que él, aunque el matrimonio terminó en divorcio en 2008. No tuvo hijos.

Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, Terence Stamp será recordado no solo como el inolvidable General Zod, sino como uno de los intérpretes más singulares de su generación.

