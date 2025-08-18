Anna Faris y Reginald Hall regresan a Scary Movie

Las emblemáticas protagonistas de Scary Movie, Anna Faris y Regina Hall, han confirmado su retorno para la sexta entrega de la saga, junto a los hermanos Wayans, quienes vuelven a la escritura y producción tras casi dos décadas. El filme llegará a cines en junio de 2026.
Los fanáticos de la parodia y el cine de terror cómico están de enhorabuena: Anna Faris y Regina Hall retomarán sus icónicos roles como Cindy Campbell y Brenda Meeks en Scary Movie 6, la esperada nueva entrega de la popular saga.
Ambas actrices compartieron un comunicado conjunto en el que expresaron su entusiasmo: "No podemos esperar para revivir a Brenda y Cindy y reencontrarnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon — tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, otra vez)". Por su parte, el propio Marlon Wayans celebró el regreso en una publicación de Instagram.
Después de una pausa de 18 años, los creadores originales —Keenen Ivory, Shawn y Marlon Wayans— vuelven a la franquicia como guionistas y productores, junto con Rick Alvarez, bajo la dirección de Michael Tiddes.
La filmación está programada para comenzar en octubre de 2025, con un estreno previsto en cines el 12 de junio de 2026.
La saga Scary Movie, famosa por parodiar grandes títulos del cine de terror como Scream, I Know What You Did Last Summer y The Exorcist, tuvo un inicio fenomenal con su primera entrega en 2000, recaudando 278 millones de dólares con un presupuesto de apenas 19 millones.
Aunque las primeras cuatro películas incluyeron a Faris y Hall, Scary Movie 5 (2013) prescindió de ellas y resultó ser la más floja en taquilla. Por ello, su regreso representa un símbolo de nostalgia y una promesa de recuperar el humor y la energía original entre el público.
Además, Scary Movie 6 llega en un momento en que el cine de terror está más fuerte que nunca, ofreciendo un terreno fértil para parodiar tendencias más recientes del subgénero, lo que podría dar nueva vida a la saga.
Anna Faris es una actriz, productora y comediante estadounidense, nacida el 29 de noviembre de 1976 en Baltimore, Maryland. Se hizo mundialmente conocida por su papel de Cindy Campbell en la saga de comedia-parodia Scary Movie (2000-2006), donde interpretó a una estudiante ingenua envuelta en situaciones absurdas inspiradas en películas de terror.
Regina Hall es una actriz y comediante estadounidense, nacida el 12 de diciembre de 1970 en Washington D. C. Es reconocida por su versatilidad en la comedia y el drama, aunque su salto a la fama internacional se dio gracias a la saga de parodia Scary Movie, donde interpretó a Brenda Meeks, uno de los personajes más recordados por su humor irreverente.
