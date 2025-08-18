Ricky Martin recibe el Latin Icon Award en MTV VMAs 2023

Ricky Martin se convertirá este año en el primer artista en recibir el Premio Ícono Latino en los MTV Video Music Awards 2025, un nuevo reconocimiento que celebra el poder y la influencia de los artistas latinos en todo el mundo.
Esto sucederá 26 después de convertirse en el primer artista latino masculino en ganar el premio al mejor video pop y de obtener la mayor cantidad de premios de la noche, volverá al escenario para cantar y recibir su galardón.
Ricky Martin interpretó Livin’ la vida loca en los VMAs el mismo año en que fue nominado a video del año en los MTV Video Music Awards de 1999, lo que lo convirtió en el primer artista latino en recibir una nominación en esta categoría. Ganó un total de cinco premios en la ceremonia.
La ceremonia de 2025 se transmitirá en vivo por CBS el 7 de septiembre, desde el UBS Arena de Nueva York.
Más detalles
Con más de 70 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y ganador de múltiples Grammy, Latin Grammy y más de 180 premios obtenidos por su música, actuación y labor humanitaria, Ricky continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes y admiradas de la industria del entretenimiento.
Con este reconocimiento, MTV celebrará el impacto cultural, artístico y social de Ricky Martin, un verdadero pionero que abrió caminos para las generaciones futuras y que continuará inspirando tendencias en la música y las artes.
Además de anunciar que Ricky Martin recibirá el Latin Icon Award, se revelaron a las primeras estrellas que tendrán actuaciones en vivo durante la ceremonia.
Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin ft. DJ Snake, Ricky Martin, Sabrina Carpenter y Sombr son la primera ronda de superestrellas anunciadas.
Lady Gaga es la favorita para los premios, con 12 nominaciones. A las doce nominaciones de Gaga le siguen las 11 de Bruno Mars, las 10 de Kendrick Lamar, las ocho de Sabrina Carpenter y Rose, y las siete de Ariana Grande y The Weeknd.