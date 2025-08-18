Willow Smith comparte selfie impactante con mensaje íntimo

Willow Smith, la hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith, desató una ola de reacciones en redes tras compartir una historia en Instagram con una selfie donde aparece llorando, acompañada de una frase con contenido sexual explícito:
"Quién se comió toda la p - - - y", escribió.
La imagen, compartida con más de 11 millones de seguidores, desató preocupación entre los fans, quienes cuestionaron su bienestar emocional.
Comentarios como "¿Está bien?", se multiplicaron a través de plataformas como X (antes Twitter), mientras otros criticaron el entorno familiar de Willow Smith.
Varios fans criticaron a Will y a Jada por la forma en que han criado a sus hijos, señalando que nunca se les ve felices. Recordemos que hace unos meses, Jaden se vio teniendo un ataque de ansiedad en las calles de París.
"Will Smith y Jada han fracasado estrepitosamente como padres", escribió alguien. "¿Por qué esta familia siempre llora?", preguntó otro. "Su familia es muy rara, no voy a mentir", compartió un tercero.
Horas después, Willow Smith rompió el silencio en sus redes sociales para aclarar que todo se trató de una broma; sin embargo, los usuarios no le creyeron.
Ella calificó a sus preocupados seguidores de "tontos" y les dijo a sus fans: "¡Se olvidaron de que existía lo gracioso!".
Declaración
Algunos sugirieron que la frase forma parte de un meme de internet que se encuentra en camisetas, mientras que otros la interpretaron como un comentario sobre su sexualidad.
Muchos la descartaron como humor. Un usuario escribió: «Algunos misterios nunca se supieron resolver. Este podría ser uno de ellos». Otro añadió: «Esta podría ser la primera vez que un pie de foto tiene más fuerza que la imagen».
Willow Smith ya había hablado abiertamente sobre su sexualidad, identificándose públicamente como bisexual en 2019.
En abril de 2024, les dijo a sus fans que se ubica entre "heterosexual" y "bi/pansexual" y que se identifica principalmente como mujer, con una ligera inclinación hacia lo no binario.