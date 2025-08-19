 Influencers atropellados mientras comían en un restaurante
Farándula

VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurante

Las imágenes captan el momento aterrador cuando un SUV se estrelló contra el restaurante CuVee's Culinary Creations en Houston, Texas, mientras ellos grababan una reseña culinaria.

Influencers fueron atropellados, Instagram
Influencers fueron atropellados / FOTO: Instagram

Los influencers de comida Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood vivieron un momento aterrador cuando una SUV se estrelló contra el restaurante CuVee’s Culinary Creations en Houston, Texas, cuando ellos realizaban una reseña culianria.

Tal como vemos en las imágenes, el vehículo atravesó la ventana del local y golpeó directamente a la pareja, que degustaba una selección de hamburguesas y mariscos.

El fuerte impacto lanzó a los influencers de sus asientos en medio de vidrios y escombros, mientras la mesa quedó completamente destruida. Ambos fueron trasladados a un hospital local con heridas visibles

"Fue lo más aterrador de mi vida. Me siento bendecido de estar vivo", declaró Blackwood en un video desde la clínica.  

Nina Santiago permaneció internada más tiempo y relató las dolencias físicas que enfrentaba tras el accidente.

"Mi cuerpo se siente rígido, la cabeza y la mandíbula me duelen, pero estoy feliz de estar viva", expresó en sus redes sociales.

La pareja, reconocida por compartir reseñas de comida y retos gastronómicos con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras plataformas, recibió una oleada de mensajes de apoyo de su comunidad digital.

Agradecen estar vivos

Un video publicado en redes sociales tras el accidente, muestra los influencer narrar que la SUV ingresó al restaurante a una velocidad de entre 56 y 64 km/h, destrozando la mesa en la que estaban sentados.

"Fue un milagro, estuvimos a centímetros de la tragedia. Sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad de vida y estamos comprometidos a aprovecharla al máximo", escribieron.

Foto embed
accidente - Instagram

Ambos aprovecharon el mensaje para reflexionar sobre lo frágil de la vida y animar a sus seguidores a vivir plenamente: "Haz lo que amas, vive feliz, perdona y deja ir lo que te detiene. El mañana no está prometido".

Aunque aún no se ha determinado la causa del accidente, medios locales informaron que la policía y el servicio de emergencias de UT Health acudieron al lugar minutos después del impacto. No se reportaron víctimas mortales dentro del restaurante, aunque los daños materiales fueron significativos.

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
