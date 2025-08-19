 Vocalista de Tigres del Norte se cae en pleno show
Farándula

Vocalista de los Tigres del Norte se ca en pleno show

El video de la estrepitosa caída de Jorge Hernández, de 72 años, ha generado gran preocupación entre los seguidores de la banda mexicana.

Los tigres del Norte, Instagram
Los tigres del Norte / FOTO: Instagram

El vocalista de Los Tigres del Norte está acaparando los titulares luego de vivir un angustioso momento tras una aparatosa caída durante una presentación que la banda ofrecía en San Luis de Potosí. 

Jorge Hernández, de 72 años, se encontraba desplazándose por el escenario, mientras tocaba su acordeón e interpretaba una canción.

Mientras interpretaba la canción "La Carta", tropezó con un objeto que estaba en el piso y cayó de lado con todo y acordeón, aunque en ningún momento interrumpió su interpretación.

Inmediatamente se escuchan los gritos de angustia de los miles de asistentes presentes, tras ser testigos del fuerte golpe que sufrió el integrante de Los Tigres del Norte.

Uno de sus compañeros de banda acude rápidamente para ayudarlo, al igual que lo hicieron algunos integrantes del equipo de logística.

Como todo un roble, el cantante se restableció. Sin vacilación tomó nuevamente su acordeón, su sombrero y continúo con la presentación como si nada hubiera ocurrido, generando una gran ovación de parte del público presente. 

Caída Jorge Hernández - Instagram

¿Cómo está?

Hasta ahora, Los Tigres del Norte no han dado a conocer si la caída dejó alguna consecuencia física al cantante, todo parece indicar que más allá del susto generado por el momento, el ícono de la música latina se encuentra muy bien.

Lo que sí se ha confirmado es que Jorge Hernández se encuentra estable y no canceló ninguna de las fechas posteriores del tour de Los Tigres del Norte, lo cual tranquiliza a sus fanáticos y muestra una vez más su compromiso con el escenario.

Este episodio, lejos de empañar el espectáculo, se convirtió en una muestra del temple y la entrega de una leyenda de la música regional mexicana que, incluso ante un accidente, no deja de cantar.

