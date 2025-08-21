Amaia Montero deslumbra con su nueva transformación física

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha dejado atrás una etapa marcada por ansiedad, depresión y hospitalizaciones para reaparecer con una imagen renovada y una energía vibrante, que ha sorprendido y conmovido a sus seguidores.
Elogio de sus seguidores
La cantante ha sorprendido nuevamente a sus fans con una publicación en Instagram donde aparece reclinada, sonriente y visiblemente recuperada, acompañada del mensaje "no problem" que ha sido interpretado como un símbolo de paz interior y renacimiento.
Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes emotivos como "Nuestra Ave Fénix" y "Te seguimos esperando reina", destacando su nueva actitud empoderada.
El resurgir de Amaia Montero es aún más significativo si recordamos que en octubre de 2022 compartió una imagen muy deteriorada acompañada del desgarrador mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?".
Ante el desasosiego de sus seguidores, la artista fue internada voluntariamente en una clínica psiquiátrica en Navarra para tratar un fuerte cuadro de estrés y ansiedad.
La etapa difícil no se limitó a problemas mentales: en 2023, sufrió un corte en la mano que requirió intervención urgente, pasando por cuidados intensivos, aunque logró recuperarse satisfactoriamente.
Su entorno cercano reveló que el fallecimiento de su padre en 2009 fue un duelo aún no resuelto que pesó sobre su estabilidad emocional.
Su retorno lento pero firme a la vida pública comenzó en diciembre de 2023, cuando prestó su voz para un spot del centenario de Telefónica. En julio de 2024, sorprendió a todos al subir al escenario junto a Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, interpretando "Rosas", marcando su primera aparición pública tras años de ausencia.
Luego, en octubre de 2024, lanzó el sencillo "Tormenta Perfecta", una canción grabada en 2014 que no formó parte de ninguno de sus discos anteriores; el tema alcanzó el número 3 en iTunes, confirmando su capacidad de conectar con el público.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2024 se comprometió públicamente a volver a la música en 2025 con un emotivo mensaje en Instagram: "Este 2025 vuelvo a la MÚSICA".
Originaria de Irún, Guipúzcoa, Amaia Montero alcanzó la fama mundial como voz de La Oreja de Van Gogh desde 1996 hasta 2007, cuando decidió seguir su camino en solitario.
Su etapa en la banda produjo discos emblemáticos como Dile al sol, El viaje de Copperpot y Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Como solista, editó álbumes exitosos que le permitieron consolidarse gracias a su tono emotivo y letras cercanas.
Su legado artístico se complementa hoy con una experiencia humana de vulnerabilidad y resiliencia, que la ha reconectado con su público desde lugares más profundos y sinceros.
Amaia Montero ha protagonizado una de las historias de superación más conmovedoras del panorama musical reciente. De los mensajes de desesperanza y los internamientos, ha emergido con una sonrisa, un semblante renovado y una clara intención de retomar su pasión: la música.
