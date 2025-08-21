 María Isabel Flores: 20 Años de Éxito en Locución
Farándula

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemalteca

Con dos décadas de experiencia, una voz inconfundible y una pasión que nació en su infancia, María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria profesional. Su historia refleja constancia, talento y amor por la comunicación, elementos que la han convertido en una de las voces más reconocidas del país.

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria
María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria / FOTO: Foto cortesía

Desde pequeña, María Isabel Flores soñaba con un micrófono en la mano. Inspirada por la radio que escuchaba en los años noventa, especialmente por emisoras como Yosi Sideral, empezó a imaginarse como locutora.

"Yo escuchaba a Federico Velarde, a Lucy Bonilla, a Milo Ramírez... y siempre los admiré muchísimo. Gracias a esos programas yo decía algún día quiero ser locutora", recuerda María Isabel.

Su entusiasmo era tal, que de niña fabricaba micrófonos de cartón a los que pegaba los logos de las radios, mientras recortaba publicaciones de conteos musicales en los periódicos para sentirse parte de esa magia que transmitía la radio.

A los 16 años, su sueño comenzó a materializarse cuando tuvo la oportunidad de trabajar en una radio católica de su natal Jalapa. Desde ese momento, no se detuvo. Inició como locutora de promociones en la capital, para después dar el salto a cabina en reconocidas emisoras del país.

Su voz ha acompañado a los guatemaltecos en grandes estaciones como Kiss 97.7, entre otras. Actualmente María Isabel es parte del staff de Nueva Fabuestéreo 88.1 del Grupo Emisoras Unidas, donde tiene su espacio con el programa ¡Qué Viva la Vida!.

Dos décadas de trayectoria consolidada

María Isabel Flores cuenta con registro oficial como locutora ante la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, y además ha combinado su pasión radial con diversos proyectos profesionales.

Estudió la carrera de Comunicación con especialización en Periodismo Profesional y ha ejercido como docente de Comunicación, relacionista pública freelance y conductora de eventos.

También ha incursionado en el arte como actriz, participando en la obra "Mil Maneras para Reír" junto a los recordados artistas Edgar "El Cubo" Arriola y Rodolfo Romero, así como en el largometraje "Antología de Mario Monteforte Toledo". A esto se suma su faceta como ex reina de belleza, lo que refleja la versatilidad de su carrera.

Lejos de limitarse a la radio tradicional, María Isabel ha expandido su presencia a los medios digitales. Actualmente es conductora y productora de "La Sala Live", un espacio en línea donde combina entrevistas, entretenimiento y reflexión. Su capacidad de reinventarse le ha permitido mantenerse vigente y cercana a nuevas audiencias.

Con 20 años de carrera, Flores reconoce que aquella niña de 8 o 9 años que soñaba con estar detrás de un micrófono es la que la ha impulsado a no rendirse.

"Siempre soñé con esto desde pequeña, y cada vez que entro a cabina, recuerdo esa niña que fabricaba sus micrófonos de cartón. Esa ilusión es la que me mantiene viva en esta carrera", afirma María Isabel.

