Christine Baranski, 73: Su romance con una cantante pop

Este año se revelaron algunos romances que han sorprendido a más de uno. La última pareja que ha desatado rumores de noviazgo es King Princess y Christine Baranski.
La cantante pop y la estrella de Mamma Mia! se conocieron mientras coprotagonizaban la segunda temporada de Nine Perfect Strangers de Hulu , y los fans especulan que podrían estar saliendo.
Hay mucha especulación en torno a Christine Baranski y King Princess ahora mismo, tras haber sido vistos juntos en numerosas alfombras rojas.
Recientemente fuero captadas tomadas de la mano durante el estreno del regreso de Mamma Mia a Broadway el lunes 18 de agosto en Nueva York.
King Princess avivó la especulación compartiendo la foto en Instagram con el siguiente pie de foto: "El amor es amor". "Lo que más me gusta de esto... no sé si es real o no", comentó un fan, haciendo eco de la opinión de los demás.
Los fans inundaron su sección de comentarios, comparando a la pareja con la diferencia de edad con los íconos queer de la vida real, Sarah Paulson y Holland Taylor.
Christine Baranski nació en Búfalo, Nueva York el 2 de mayo de 1952. Es una actriz de cine, televisión y teatro estadounidense.
Ganadora de un premio Emmy y dos premios Tony,es reconocida por sus papel de Diane Lockhart en la serie dramática legal The Good Wife (2009-2016) y su serie derivada The Good Fight (2017-2022) Recibió el premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel de Maryann Thorpe en la comedia Cybill (1995-1998).
En cine destacan sus papeles en las películas de Reversal of Fortune (1990),The Birdcage (1996), Cruel Intentions (1999), How the Grinch Stole Christmas (2000), Chicago (2002), Mamma Mia! (2008), Into the Woods (2014) y Mamma Mia! Here We Go Again (2018).