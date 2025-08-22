 Christine Baranski, 73: Su romance con una cantante pop
Farándula

La actriz Christine Baranski de 73 años y su romance con una cantante pop

La estrella de "Mamma Mia!" y la cantnate King Princess despertaron rumores de romance por sus apariciones conjuntas y atrevidas publicaciones en Instagram.

Compartir:
Christine Baranski, EFE
Christine Baranski / FOTO: EFE

Este año se revelaron algunos romances que han sorprendido a más de uno. La última pareja que ha desatado rumores de noviazgo es King Princess y Christine Baranski.

La cantante pop y la estrella de Mamma Mia! se conocieron mientras coprotagonizaban la segunda temporada de Nine Perfect Strangers de Hulu , y los fans especulan que podrían estar saliendo. 

Hay mucha especulación en torno a Christine Baranski y King Princess ahora mismo, tras haber sido vistos juntos en numerosas alfombras rojas.

Recientemente fuero captadas tomadas de la mano durante el estreno del regreso de Mamma Mia a Broadway el lunes 18 de agosto en Nueva York.

King Princess avivó la especulación compartiendo la foto en Instagram con el siguiente pie de foto: "El amor es amor". "Lo que más me gusta de esto... no sé si es real o no", comentó un fan, haciendo eco de la opinión de los demás.

Los fans inundaron su sección de comentarios, comparando a la pareja con la diferencia de edad con los íconos queer de la vida real, Sarah Paulson y Holland Taylor.

Foto embed
Christine Baranski y King Princess - Instagram

Más sobre la actriz

Christine Baranski nació en Búfalo, Nueva York el 2 de mayo de 1952. Es una actriz de cine, televisión y teatro estadounidense.

Ganadora de un premio Emmy y dos premios Tony,es reconocida por sus papel de Diane Lockhart en la serie dramática legal The Good Wife (2009-2016) y su serie derivada The Good Fight (2017-2022) Recibió el premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel de Maryann Thorpe en la comedia Cybill (1995-1998).

En cine destacan sus papeles en las películas de Reversal of Fortune (1990),The Birdcage (1996), Cruel Intentions (1999), How the Grinch Stole Christmas (2000), Chicago (2002), Mamma Mia! (2008), Into the Woods (2014) y Mamma Mia! Here We Go Again (2018).

En Portada

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncitot
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

08:05 AM, Ago 22
Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelonat
Deportes

Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona

08:18 AM, Ago 22
Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

07:13 AM, Ago 22
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chilet
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

07:08 AM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos