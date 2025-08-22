¿Muere Meryl Streep en 'El Diablo Viste a la Moda 2'?

Recientes fotografías del rodaje muestran a Anne Hathaway (Andy Sachs) y Stanley Tucci (Nigel) vestidos completamente de negro y con semblantes serios, en una escena al aire libre que recuerda a un funeral. Esto ha generado especulación sobre si Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, podría haber fallecido por enfermedad o ser víctima de un suceso trágico en la trama.
Muchos fans han comentado que el protocolo visual del luto: traje negro, actitud seria, caminata formal... todas son señales visuales clásicas de una despedida o velorio. Además que Andy y Nigel fueron figuras clave junto a Miranda en la primera película. Verlos juntos en un momento tan solemnemente cargado alimenta la teoría de un homenaje o despedida a su mentor.
La nueva película parece transitar por terrenos más dramáticos, reflejando el "declive de los medios tradicionales", lo cual podría implicar arcos corporativos y personales sombríos.
Aunque existen muchos rumores, la producción no ha confirmado que Miranda Priestly muera en la nueva cinta.
¿Qué se sabe sobre El diablo viste a la moda 2?
Reparto confirmado: vuelven Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling. Se suman al elenco Kenneth Branagh (como el esposo de Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Rachel Bloom, Patrick Brammall y más.
La filmación comenzó el 30 de junio de 2025 en Nueva York, con icónicos looks de alta costura firmados por marcas como Stella McCartney, Saint Laurent, Dior, Chanel, la nueva diseñadora de vestuario Molly Rogers.
Se espera que la historia explore cómo Miranda lidia con el ocaso de la prensa impresa, enfrentándose a Emily Charlton, quien ahora ocupa un importante puesto ejecutivo en el sector del lujo y controla recursos publicitarios vitales. Andy Sachs podría actuar como puente entre ambas o cumplir un rol clave en esa dinámica corporativa.
La película llegará a los cines de EE.UU. y Canadá el 1 de mayo de 2026.
La especulación sobre la muerte de Miranda Priestly encapsula todo lo que "El diablo viste a la moda 2" ha provocado en redes: será un retorno cargado de emoción, moda y posibles giros dramáticos.
Mira también:
@emisorasunidas897
Video ha captado la atención de los fanáticos del " mundo exterior". . . #Ovni #Viral♬ sonido original - Emisoras Unidas