 Selena Gomez Lanza Línea de Maquillaje Inspirada en Tajín
Farándula

Selena Gomez lanza línea de maquillaje con "sabor" a tajín

La cantante anunció el lanzamiento de una colaboración de cosméticos entre su marca Rare Beauty y el chilito Tajín.

Selena Gomez, Instagram
Selena Gomez / FOTO: Instagram

Selena Gómez dio a conocer que su marca Rare Beauty tiene una colaboración con Tajín que incluye rubor y gloss.

Fue a través de redes sociales que la cantante anunció la colaboración entre su marca de maquillaje y la famosa marca mexicana de chile en polvo.

"Después de más de un año en proceso, nos juntamos con @tajinusa ?️ para crear el Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set ¡Disponible solo por tiempo limitado en @sephora, @sephoramexico y rarebeauty.com!​", se lee en la página de Instagram de Rare Beauty.

El set de maquillaje incluye un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y un Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados.

Están inspirados en los colores vibrantes del chamoy y el polvo rojo con limón y chile; sin embargo aunque rinden homenaje al Tajín no tienen sabor y tampoco son comestibles.  

Selena Gomez quiso darle un trasfondo cultural y solidario a este set de maquillaje y explicó que es un homenaje a sus raíces mexicanas.

Es importante destacar que parte de las ganancias se destinarán al Rare Impact Fund, un proyecto para apoyar la salud mental de los jóvenes y otra parte beneficiará a la Escuela Nacional de Cerámica de México, respaldando la tradición artesanal del país.

Selena Gomez - Instagram

La empresa

Rare Beauty es una marca de maquillaje fundada por Selena Gomez en 2020 y está inspirada en su tercer álbum de estudio "Rare".

Esta empresa tiene la misión de desafiar los estándares irreales que la industria de la belleza y la sociedad han establecido y su principal objetivo es fomentar la confianza, el amor propio, la valentía y el empoderamiento.

Selena Gomez ha alcanzado el estatus de multimillonaria, con un patrimonio neto estimado en 1.3 mil millones de dólares, según Bloomberg.

Parte de la riqueza de la cantante proviene de la música, pero también de su asociación con otras marcas y la actuación.

Sin embargo, el más dinero le ha traído es su marca "Rare Beauty", su línea de maquillaje que es un éxito entre influencers y adolescentes, reveló la publicación.

