 Hija de Kim Kardashian deslumbra en mini falda y corsé
Farándula

Hija de Kim Kardashian sorprende al aparecer en mini falda y top tipo corsé

North West está creciendo y consolidando su lugar como la estrella de la próxima generación del clan Kardashian.

Kim Kardashian y su hija, Instagram
Kim Kardashian y su hija / FOTO: Instagram

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, volvió a robarse los reflectores al ser captada durante una salida de chicas con su famosa mamá

La adolescente, quien recientemente cumplió sus 12 años, se encuentran en la ciudad de Roma, Italia, por unos compromisos de la empresaria.

Los fans quedaron sorprendidos al ver el aspecto de North West, quien lució una minifalda y un top estilo corsé; además llevaba una cabellera larga en tono azul.

Si bien Kim Kardashian lucía bella y llena del glamour que la caracteriza para ocasiones especiales, fue su hija mayor quien acaparó la atención ya que se veía diferente.

Ahora, lleva las cejas depiladas, maquillaje, un busto pronunciado y unos labios más grandes de los habitual.

Las fotos dejaron a muchos de sus seguidores incrédulos sobre lo grandes que está su primogénita. Otros opinaron a favor y en contra de la nueva apariencia de la hija de Kim Kardashian a su temprana edad.

Su festejo

El 16 de junio, Kim Kardashian celebró el 12.º cumpleaños de su hija mayor. Para celebrarlo, compartió en  Instagram varias fotos  tomadas durante la infancia de North.

Compartió imágenes de ella besando la mejilla de su hija cuando era bebé, así como una foto divertida de ella cuando era pequeña.

La adorable selección de fotos también incluía a la pequeña North experimentando con instrumentos musicales, durmiendo y sosteniendo un micrófono de juguete.

"Mi bebé North cumple 12 años hoy", escribió en el pie de foto. "Hoy estábamos mirando fotos juntas y nos reímos muchísimo; eras tan pequeña".

Añadió: "Ser tu mamá ha sido una experiencia muy especial. Te quiero y te tengo para siempre, mi pequeño".

El festejo se llevó a cabo en una exclusiva salida en yate en Los Cabos, Baja California Sur. La celebración reunió a algunos miembros de su familia, entre ellas su prima Penelope Disick y algunas amigas de North.

