 Fallece Jerry Adler, reconocido actor de 'Los Soprano' y 'The Good Wife'
Farándula

Muere Jerry Adler, famoso actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

En la aclamada serie de HBO Adler encarnó al recordado "Hesh Rabkin", un colaborador de "Tony Soprano" de origen judío que tiene fuerte influencia en la historia. Participó en 6 temporadas.

Jerry Adler, Instagram
Jerry Adler / FOTO: Instagram

Jerry Adler, quien pasó décadas detrás de escena en producciones legendarias de Broadway antes de dedicarse a la actuación, murió. Tenía 96 años.

El actor falleció el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York.

Entre los créditos de actuación de Jerry Adler se encuentran "The Sopranos", donde interpretó al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, a lo largo de las seis temporadas, y "The Good Wife", donde hizo el papel del socio legal Howard Lyman.

Pero antes de que Adler se pusiera frente a una cámara de cine o televisión, tenía 53 producciones de Broadway a su nombre, todas detrás de escena, sirviendo como director de escena, productor o director.

Provenía de una familia de entretenimiento con raíces profundas en el teatro judío y yiddish, como contó en entrevista al semanario Jewish Ledger en 2014. Su padre, Philip Adler, fue gerente general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima Stella Adler fue una legendaria profesora de actuación.

"Soy una criatura del nepotismo", dijo Adler a TheaterMania en 2015. "Conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, el gerente general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para asistente de dirección de escena. Dejé la escuela".

Su carrera

Después de una larga carrera en el teatro, que incluyó la producción original de "My Fair Lady" y trabajar con figuras como Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton, entre muchos otros, Jerry Adler dejó Broadway durante su declive en la década de 1980.

Se mudó a California, donde trabajó en producciones de televisión como la telenovela "Santa Barbara". "Realmente estaba entrando en el ocaso de una carrera mediocre", dijo al The New York Times en 1992.

Un papel menor en la serie "Northern Exposure", escrita por David Chase, allanó el camino para su tiempo en un futuro proyecto de Chase, "The Sopranos".

"Cuando David iba a hacer el piloto de 'The Sopranos', me llamó y me preguntó si haría un cameo de Hesh. Se suponía que sólo sería una aparición", dijo al diario Forward en 2015. "Pero cuando vieron el episodio, les gustó el personaje, y yo aparecía cada cuarta semana".

Foto embed
Jerry Adler The Sopranos - Instagram

