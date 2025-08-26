 Video impactante: asistente cae en set de Emily en París
Farándula

Emily en París: Filtran video de asistente desplomándose en el set antes de morir

La producción de la exitosa serie se vistió de luto luego de la muerte de uno de los integrantes de la producción tras colapsar en plena grabaciones.

Emily en París, Instagram
Emily en París / FOTO: Instagram

La serie "Emily en París" se encuentra grabando su quinta temporada en Venecia, Italia desde el pasado 15 de agosto y ha tenido que suspender grabaciones debido a un incidente en el set.

El italiano Diego Borella, quien trabajaba como asistente de dirección, murió el jueves 21 de agosto, alrededor de las 19 horas (hora local), mientras ultimaba detalles para filmar la última escena del día dentro del famoso Hotel Danieli, ubicado en Venecia.

El hombre se desvaneció y no hubo nada que hacer. Personal de la producción rápidamente intentó reanimarlo, pero no tuvo éxito. Un médico local se acercó al lugar y constató la muerte, informando que probablemente murió de un ataque al corazón.

La noticia se volvió viral en redes sociales y varios usuarios recordaron que Diego Borella era un escritor de cuentos infantiles y poemas.

Y compartieron un video del joven hombre con gafas negras en el que declara que odia la navidad y destroza un pastel y la figura de Santa Claus, con unos guantes de box.

El video y una imagen de él viendo hacia arriba, también usando lentes negros se han viralizado en las redes sociales. Al parecer estás imágenes fueron tomadas entre grabaciones.

La serie

Diego Borella era un reconocido profesional que se formó en Roma, Londres y Nueva York, y que también trabajó en el ámbito de las artes visuales y la literatura.

Había estado en Italia para el rodaje de la quinta temporada de 'Emily en París' en las últimas semanas y apenas unos días antes del fallecimiento, Lily Collins, quien interpreta al personaje principal, publicó fotos del rodaje de la serie en exteriores.

"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily en París", sostuvo un portavoz de Paramount Television Studios en un comunicado que publicó la revista People.

"Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil", finalizó.

