Reeves anuncia a Checo Pérez: Pilotos de Cadillac en F1

El actor Keanu Reeves fue el encargado de presentar oficialmente a Sergio Checo Pérez como piloto del nuevo equipo Cadillac F1. El mexicano debutará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Junto a él también se confirmó al finlandés Valtteri Bottas como compañero de escudería.
El anuncio fue revelado en un video cinematográfico protagonizado por Reeves, quien pronunció la frase "We’ve been expecting you" para dar la bienvenida a los pilotos. El actor, conocido por su papel en la saga Matrix, calificó a Pérez y Bottas como "los padrinos de la gloria americana", en referencia al ambicioso proyecto con el que Cadillac busca consolidarse en la máxima categoría del automovilismo.
Además, Reeves no solo prestó su imagen para la campaña, sino que también se confirmó que será presentador y productor ejecutivo de una serie documental que mostrará desde dentro el nacimiento del equipo Cadillac F1. El proyecto será producido por su compañía KR+SH y narrará todo el proceso de preparación para el debut en la parrilla.
Después de quedar fuera de la Fórmula 1 en 2025 tras su salida de Red Bull, Checo Pérez encontró en Cadillac una nueva oportunidad para demostrar su talento. "Es una oportunidad única para construir algo desde cero y luchar por podios", declaró el piloto tapatío, quien suma en su carrera más de 250 Grandes Premios, múltiples podios y victorias.
Keanu Reeves y la llegada de Checo Pérez
Su compañero, el famoso Valtteri Bottas, aporta también una amplia experiencia en la categoría. Entre ambos acumulan más de 500 carreras disputadas, 100 podios y 16 victorias, una dupla que promete darle solidez a la escudería en su primera temporada.
Con la presencia de Keanu Reeves, la llegada de Checo Pérez y el impulso de Cadillac, el equipo norteamericano se perfila como una de las apuestas más atractivas y mediáticas rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1.