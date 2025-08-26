Kim Flores deslumbra en lencería transparente: curvas guatemaltecas

Para nadie es un secreto que Kim Flores es una de las estrellas de Instagram que más gusta de presumir su cuerpo en esta plataforma, donde ha dejado ver lo bien que mantiene su anatomía.
Y es que la esposa de Edwin Luna deleita a sus seguidores con candentes fotos en bikini y atuendo entallados que resaltan a la perfección sus curvas, lo que le ha valido cumular más de 2.4 millones de seguidores.
Pero esta vez la modelo guatemalteca subió una sesión de fotos que protagonizó recientemente, imágenes en las que se luce en lencería negra con flores y detalles transparentes.
Como era de esperarse, su erótica publicación llenó de corazones rojos, pues en esta ocasión Kim Flores dejó muy poco a la imaginación y arrancó los suspiros de más de uno.
"Los sensualidad esta en los detalles , no en la pose ??", escribió. Cabe resaltar que la sensual guatemalteca censuró la sección de comentarios para evitar las críticas.
Hace unos días atrás, Kim Flores disfrutó de unas merecidas vacaciones en las paradisiacas playas de Las Bahamas en compañía de toda su familia.
Su amor
Kim Flores llegó al altar con Edwin Luna el 27 de julio del 2019 en la catedral de Monterrey. La modelo guatemalteca conoció al vocalista de la banda La Trakalosa en el 2017 cuando él fue a Guatemala a una gira de conciertos.
Ella luego lo llevó a conocer su país, visitando juntos la ciudad de Antigua y otros lugares mágicos de Guatemala.
Ella fue la modelo del video musical "Fíjate que sí" del cantante en el 2018. Tras iniciar un apasionado romance, Luna le pidió matrimonio en septiembre del 2018, ante las cámaras del reality show La Academia.
La pareja se comprometió dos meses después del nacimiento de su hija Gianna. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó, anillo en mano y arrodillado ante ella. Kimberly respondió entre lágrimas:
"Ser tu esposa es lo que más deseo". Flores también fue modelo del video musical "A lo mejor soy yo" de su esposo en el 2021.