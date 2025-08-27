 Kati Zaragoza revela su íntimo tatuaje
La guatemalteca Kati Zaragoza deja al descubierto su íntimo tatuaje en candente foto

La presentadora sorprendió a sus más de 300 mil seguidores en redes sociales al posar con un diminuto bikini negro.

La guatemalteca Kati Zaragoza vuelve a ser tendencia en redes sociales tras compartir una fotografía que dejó sin palabras a sus más de 300 mil seguidores.  La joven apareció posando con un diminuto bikini en color negro, una prenda que no solo resaltó su figura, sino que también dejó al descubierto un íntimo tatuaje.

Cabe destacar que el grabado está situado casi debajo de sus atributos delanteros, lo cual llamó la atención de sus fans. La imagen rápidamente generó miles de comentarios y reacciones, pues el tatuaje, que hasta ahora había permanecido oculto, se convirtió en el centro de atención.

Con esta publicación, Zaragoza volvió a demostrar que no teme mostrar su lado más sensual y auténtico en las plataformas digitales, donde mantiene una estrecha relación con su comunidad de seguidores. Kati Zaragoza es una presentadora guatemalteca que ha logrado destacar en el ámbito del entretenimiento en México, donde actualmente forma parte de la fila de conductores de un reconocido programa matutino.

Su carisma, naturalidad frente a las cámaras y estilo fresco la han posicionado como una de las figuras emergentes más comentadas en el medio televisivo. Desde sus inicios en Guatemala, Zaragoza mostró inclinación por la comunicación y el modelaje, lo que le abrió puertas para participar en proyectos internacionales.

Su incursión en la televisión mexicana consolidó su carrera, llevándola a alcanzar una proyección regional que hoy se refleja en su creciente popularidad en redes sociales. Con más de 300 mil seguidores en Instagram, Kati Zaragoza ha sabido construir una comunidad fiel que la sigue tanto por sus participaciones en televisión como por sus publicaciones personales.

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

Fue Ed Kelce, padre del jugador de la NFL, quien reveló los detalles íntimos de la propuesta.

Sus fotografías, que mezclan glamour, estilo de vida y momentos íntimos, suelen convertirse en virales, lo que reafirma su papel como influencer y referente de moda y belleza. Con una carrera en ascenso en México y un impacto digital cada vez mayor, Kati Zaragoza se perfila como una de las guatemaltecas con mayor proyección en el mundo del entretenimiento.

