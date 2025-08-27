 Netflix: La macabra historia del asesino Ed Gein
Netflix presenta la macabra historia del asesino serial Ed Gein

Después de interpretar a Jeffrey Dahmer y a los hermanos Menéndez, la saga "Monster" creada por Ryan Murphy llega a su 3a temporada con uno de los personajes más inquietantes en la historia criminal de EE. UU.

Ed Gein Netflix, Instagram
Ed Gein Netflix / FOTO: Instagram

La tercera temporada de la aclamada serie antológica ‘Monsters’, dedicada al caso de Ed Gein, conocido como "el carnicero de Plainfield", se estrenará el próximo 3 de octubre, anunció este miércoles Netflix.

Protagonizada por el actor británico Charlie Hunnam, la nueva entrega seguirá "al padrino de todos los asesinos en serie, Ed Gein", quién en la década de 1950 "rondaba los campos helados de la Wisconsin rural, asesinando y profanando los cuerpos de numerosas mujeres", informó la plataforma en un comunicado.

"Sus crímenes inspiraron múltiples películas clásicas de terror, como ‘El silencio de los corderos’, ‘Psicosis’ y ‘La matanza de Texas'", agregó el escrito.

Netflix reveló una serie de pósters donde se puede ver a Charlie Hunnam transformado en el asesino Ed Gein, usando una máscara de piel humana y levantando una cierra por encima de su cabeza.

Las anteriores entregas de este proyecto, dirigido por Ryan Murphy e Ian Brennan, incluyeron la historia del asesino y agresor sexual Jeffrey Dahmer en 2022 que optó a seis premios Emmy.

Foto embed
Jeffrey Dahmer -

Por su parte, la segunda temporada relató el drama de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, los asesinos de sus padres José y Kitty Menéndez en su casa de Beverly Hills (California) en 1989.

Esta última, cuenta con 11 nominaciones a los Emmy de esta edición, cuyos resultados se darán a conocer en una gala en Los Ángeles el próximo 14 de septiembre y entre los que figura el español Javier Bardem en la categoría a mejor actor de reparto por su interpretación del padre de los hermanos.

Foto embed
Netflix Monsters Lyle y Erik Menéndez -

El reparto

Al igual que las temporadas anteriores, la serie nos va a dar un poco de contexto sobre la vida de Ed Gein, además de que se va a enfocar en sus crímenes, las víctimas y en lo que sucede con él después de ser descubierto.

La producción reconstruirá cómo Gein pasó de ser un hombre reservado y aparentemente inofensivo a convertirse en uno de los criminales más macabros de la historia.

Sus crímenes incluyeron el asesinato de Mary Hogan en 1954 y de Bernice Worden en 1957, además de la exhumación de cadáveres en cementerios locales, cuyos restos utilizaba para fabricar objetos domésticos y piezas de vestimenta.

El británico Charlie Hunnam, recordado por su papel como Jax Teller en Hijos de la anarquía, será el encargado de encarnar al asesino. En el primer vistazo difundido por Netflix, el actor aparece con pantalones de trabajo y una camiseta sin mangas.

Foto embed
Ed Gein - Instagram
Foto embed
Ed Gein Netflix - Instagram

