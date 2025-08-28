Ariana Grande Regresa con Tour 2026: ¡Todo lo que Debes Saber!

La estrella estadounidense Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con 'The Eternal Sunshine', su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.
La intérprete de '7 Rings' compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California, y pasarán por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.
La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, 'Eternal Sunshine', una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.
Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes 'Sweetener' y 'Thank U, Next'.
Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía 'Wicked', donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Óscar, de los cuales ganó dos.
En directo
Ariana Grande ya sacó este año la edición deluxe de eternal sunshine, un disco muy bien recibido por la crítica, así como su propio cortometraje brighter days ahead dirigido por ella misma y Christian Breslauer.
Con esta gira probablemente cierre el ciclo de este álbum, pero también realiza su regreso a los conciertos en directo, desde el Sweetener World Tour en 2019.
No será tarea fácil asistir a estos eventos debido a la alta demanda, pero sus oyentes tratarán de conseguir entrada para ver a una de las mejores vocalistas de la música actual.