Fuerte explosión en Televisa durante estreno de telenovela

Ayer se llevó a cabo la presentación ante los medios de comunicación de la nueva telenovela de Televisa: "Hermanas, un amor compartido".
El evento sufrió un percance que fue captado por todos los presentes, especialmente por la prensa.
La productora del melodrama Silvia Cano se encontraba haciendo la presentación de la historia cuando la pirotecnia que usó para el evento detonó de manera inesperada.
Así lo dio a conocer el periodista Joel O´Farrilli quien se encontraba cubriendo el evento para el canal de Youtube de Flor Rubio.
Joel presentó el video que captó el momento exacto donde una cortina de humo amarillo se expande por la locación, situación que alertó a los actores y a los reporteros.
La productora de Televisa quien estaba hablando en el micrófono señaló que los explosivos habían funcionado de una manera que no era la correcta por lo que se disculpó con los medios.
En las imágenes se observa como los actores de la telenovela que es protagonizada por Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui se hacen hacia atrás para evitar ser alcanzados con por las chispas.
De acuerdo con el programa de Flor Rubio una actriz de Televisa resultó herida durante la presentación y aunque no se dio a conocer el nombre, aseguraron que no era nada de gravedad. *Ver en 1:18:17
Más detalles
El nuevo melodrama de Televisa, Hermanas, un amor compartido, narra la historia de Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier), dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, siendo las mejores amigas.
Hasta que un día se ven obligadas a luchar por el amor de Aura (Michelle Pellicer), hija biológica de Rebeca, quien vive llena de culpas por haberla abandonado, pero también hija de crianza de Mónica, quien ha entregado su juventud para sacarla adelante.
Silvia Cano afirmó sentirse feliz y emocionada de realizar este nuevo proyecto. Agradeció el apoyo y compromiso de todo su equipo de trabajo y los exhorto a seguir dando, como siempre, su mejor esfuerzo para realizar una telenovela con los más altos estándares de calidad.