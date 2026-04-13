Xelajú MC anuncia cambios en su plantilla

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular del Clausura 2026, Xelajú MC ha decidido realizar ajustes en su plantilla con el objetivo de fortalecer su rendimiento de cara a la etapa decisiva del torneo. El club altense confirmó la salida de dos jugadores en la zona defensiva, el ecuatoriano Orlin Quiñónez y el guatemalteco Gerardo Gordillo, en una medida que busca reordenar el plantel y optimizar sus recursos en este tramo final.
El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la institución, donde se detalló la desvinculación de ambos futbolistas. En el caso de Quiñónez, su participación en el presente campeonato fue limitada, acumulando únicamente nueve encuentros, sin lograr consolidarse como una pieza clave en el esquema del equipo. Por su parte, la situación de Gordillo fue aún más compleja, ya que no llegó a disputar minutos en el torneo.
Xelajú MC realiza ajustes
La ausencia prolongada de Gerardo Gordillo responde a una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante varios meses. Su último partido oficial se remonta al 5 de octubre de 2025, en una derrota 2-1 frente a Antigua GFC, desde entonces no ha logrado recuperarse plenamente. Esta situación influyó directamente en la decisión del club de prescindir de sus servicios, considerando la exigencia competitiva del campeonato.
En cuanto al presente deportivo, Xelajú MC se mantiene en la tercera posición de la tabla con 30 puntos, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares, solo por detrás de Comunicaciones y Mixco, ambos con 32 unidades. El siguiente desafío para los Superchivos será este jueves, cuando reciban a Achuapa, un rival urgido de sumar para evitar el descenso. Este encuentro será clave para las aspiraciones del equipo quetzalteco, que busca llegar en óptimas condiciones a la fase final del torneo.